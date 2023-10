Andrea Valdiri habría enviado nueva pulla a Felipe Saruma: “No aprovechó”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma son el tema sensación del momento en redes sociales, donde tienen con una comunidad de seguidores que se cuenta por millones, quienes especulan que la pareja habría terminado con su matrimonio.

Estos rumores nacieron gracias al supuesto distanciamiento que tendrían ambos creadores de contenido, pues solían colgar publicaciones juntos a sus redes sociales y, desde el pasado 7 de junio, dejaron de hacerlo.

De igual manera, en días recientes Andrea Valdiri dejó en evidencia que se está trasteando de casa, por supuesto, en compañía de sus dos hijas. Sin embargo, quien ha brillado por su ausencia en todo este proceso, al menos en lo que ha mostrado la barranquillera, es Felipe Saruma.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron en abril de 2022, en Barranquilla Fotografía por: Instagram

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

Esta es la pregunta que ronda a los millones de fanáticos que tiene la pareja. Y aunque muchos confían en que tan solo sean falsas especulaciones, la influenciadora continúa dando pistas de un presunto divorcio.

En la tarde del 9 de octubre, por ejemplo, compartió a su cuenta de Instagram una historia en la que baila y canta a todo pulmón El DM, uno de los más recientes lanzamientos del cantante vallenato Diego Daza.

“Ella es la hembra que todos quieren tener y el que la tenía no aprovechó. Mucho partidazo el que dejó perder por nadar tratándola como una opción. Salió para la calle con gafitas de sol, para no perder el tiempo un reloj Cartier y una cervecita para entrar en calor ¡Ya no quiere novio la bebé!”, fue el fragmento que Andrea Valdiri cantó con bastante propiedad, incluso tocándose el pecho en varios momentos.

Las reacciones a la publicación de la atlanticense no se hicieron esperar y fueron miles de personas las que señalaron que, al parecer, esta publicación sería una clara dedicatoria a Felipe Saruma.

¿Qué dicen Andrea Valdiri y Felipe Saruma sobre los rumores?

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aun cuando la versión de una separación toma cada vez más fuerza.

El silencio y hermetismo que ha mantenido la pareja ha hecho pensar a otros que, así como ha sucedido con otras parejas de famosos, el tema del divorcio puede hacer parte de una estrategia de mercadeo para mantener sus nombres sonando en los medios y las redes sociales.

“Hace nada estaban dichosos de compartir el uno con el otro y hasta Saru estaba feliz con su rol de padrastro, no creo que eso haya cambiado de la noche a la mañana”, “de pronto sintieron que ya no estaban sonando tanto y les tocó ingeniárselas, porque ambos son muy pilos” y “yo ya no vuelvo a caer en las trampas de las celebridades, ahora muchos crean escándalos para promocionar canciones y nuevos proyectos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.