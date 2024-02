Andrea Valdiri habría dado pistas de su divorcio con Felipe Saruma: “La cachona”

En noviembre del 2023 se confirmó, luego de semanas de rumores y especulaciones, que el matrimonio que sostenían Andrea Valdiri y Felipe Saruma había llegado a su fin. Aunque le dejaron a sus seguidores la tranquilidad de que habían quedado en buenos términos y que su amor romántico había trascendido a una amistad, los fanáticos de ambos aseguran que han habido indirectas que demuestran lo contrario.

Recientemente, la barranquillera ha generado varias polémicas en sus redes sociales, entre ellas, el tatuaje que se hizo en uno de sus antebrazos en dedicación a sus exparejas. Se trató de la palabra Baygon, que hace referencia al nombre de una marca de insecticida. “Si no los mata, los vuelve locos”, se lee debajo de la pieza realizada por el artista José Restrepo.

Ahora, la bailarina creó un escándalo a su alrededor tras asistir a la boda de la creadora de contenido ‘La tremenda’. En la fiesta, se comportó de una manera que fue reprochada por los internautas, quienes la calificaron de ‘ordinaria’ y ‘grosera’. En los videos de la ceremonia se le vio luchando por ganar el ramo lanzado por la novia, para luego lanzarlo lejos y decir que no lo quería.

Andrea Valdiri habría enviado indirecta a Felipe Saruma

Es de resaltar que, tradicionalmente, quien logra quedarse con las flores de la novia está destinado a casarse inmediatamente después. La empresaria de 32 años, con su gesto hacia las flores, dejó en claro que no quiere volver a casarse, incluso, hizo el gesto de levantar su dedo de en medio de una de sus manos a modo de grosería contra el ramo. “No, yo esa mond* no la quiero”, se le oye decir.

Además de aquel momento, juzgado por internautas, ocurrió otro que habría dado pistas de la ruptura de su relación con el bumangués. En uno de los videos de la boda aparece la mamá de Isabella y Adhara luciendo una diadema con cuernos. En el clip baila mientras se dice a sí misma ‘cachona’, expresión que se utiliza para referirse a alguien a quien le han sido infiel.

Es de destacar que días antes, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, ‘la Valdiri’ comentó que jamás volvería con ninguna de sus exparejas. “No vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé. No quiero nada con el amor”, se le oye decir en las imágenes.