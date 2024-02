Andrea Valdiri habló del cierre de su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó?

En horas recientes, fanáticos de Andrea Valdiri mostraron preocupación al enterarse de que había problemas con la cuenta de Instagram de la barranquillera. Al entrar al perfil de la bailarina, solamente aparecía su nombre y su foto sobre un fondo completamente negro, como si aquel espacio hubiese sido eliminado.

Quienes siguen la carrera de la empresaria se alertaron, pues no solo se sospechó que habían hackeado a ‘la Valdiri’, sino también que le habrían restringido su contenido. Incluso, se llegó a pensar que ella, voluntariamente, hubiera decidido desaparecer de esa red social.

En medio de los cuestionamientos, la celebridad de 32 años decidió manifestarse a través de la cuenta de Instagram de una de sus hijas. Allí, a través de un video subido a instastories, explicó lo que había ocurrido realmente.

¿Qué pasó con el Instagram de Andrea Valdiri?

Según destacó la creadora de contenido, en el perfil de su hija mayor, Isabella, su cuenta fue inhabilitada por la plataforma. “Para las personas que les caigo mal bacanísimo estarán festejando, pero no por mucho. Y para la gente que me quiere, que les hago falta hermana, que les hago el día, vamos a resolver el chicharrón”, dijo la influencer en el clip.

La mamá de Isabella y Adhara no se ha referido más al respecto, sin embargo, algunos de sus fanáticos le enviaron mensajes de apoyo. De la misma manera, quienes no son fanáticos de la exesposa de Felipe Saruma, mencionaron que no creían en la teoría y que, lo más probable, era que Andrea hubiera eliminado su cuenta para llamar la atención.

“Todo el show para que suban los seguidores de la hija”, “Ya nadie le cree”, “Nunca se la habían inhabilitado y ahora es que le pasa cuando tiene el mundo encima”, “Maquillan la foto de Instagram, crean el show para que sigan la hija y luego de la nada ya se la habilitan”, se lee en algunos de los mensajes redactados por parte de los internautas.

Además de subir el video explicando lo ocurrido con su cuenta, la creadora de contenido publicó una foto de ella misma usando un outfit compuesto de un vestido gris ceñido al cuerpo, un saco blanco y unos tenis deportivos. De la misma manera, dejó ver un video de ella bailando con su hija menor, Adhara.