¿Andrea Valdiri envió indirecta a Felipe Saruma? “Lo mío no era estar casada”

Andrea Valdiri, la famosa bailarina barranquillera, ha estado en el centro de atención tras su divorcio con Felipe Saruma, el creador de contenido con quien se había casado el 16 de abril del 2022.

Aunque no se han revelado las razones exactas de su separación, los rumores de una posible infidelidad por parte de Saruma han circulado en redes sociales. Los creadores de contenido demostraban estar muy enamorados, por lo que su ruptura sorprendió a muchos.

Desde la separación, ambos se han estado enviando indirectas a través de sus redes sociales, dejando en evidencia que, aparentemente, no quedaron en muy buenos términos como se creía.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Felipe Saruma?

Esta semana, Felipe Saruma, compartió con sus seguidores su sorpresa por su pérdida de peso, aunque admitió que aún no había alcanzado su peso ideal. Por otro lado, Andrea Valdiri también ha experimentado transformaciones físicas y ha compartido su felicidad por su nueva figura en redes sociales. En un video viral, Valdiri mostró su transformación desde su matrimonio en 2022 hasta 2024, destacando su pérdida de peso y su tonificación muscular.

Junto a una foto del día de su matrimonio, escribió: “nena no... lo mío no era estar casada”. Ese particular comentario fue interpretado por muchos internautas como una indirecta para Saruma.

Algunos internautas no pasaron desapercibido ese mensaje y en redes sociales la criticaron y la tildaron de “malagradecida”, pues Saruma fue quien más la apoyó en la crianza de su hija Adhara; de hecho, fue él quien asumió el rol de padre, en medio de la disputa legal que tenía con Lowe León por la paternidad de la niña.

“Estaba era recién parida y echándole la culpa al matrimonio… Que agradezca más bien, que no creo que otro le pida matrimonio”, “Qué tenía que ver el matrimonio si ella literal había acabado de parir”, “Uno no puede ir por la vida siendo tan desagradecido con quién en su momento dio todo por ellas, ahí la vi mal”, “Qué vieja tan malagradecida, ese hombre estuvo con ella en sus peores momentos”, dijeron algunos usuarios.

Aunque algunos de sus seguidores la felicitaron por el cambio físico que ha tenido, otros también la criticaron porque no creen que haya sido solamente por hacer ejercicio, sino que le recordaron las cirugías estéticas que se ha hecho. “Sobre todo que por el ejercicio”, “está más operada”, “puras cirugías”, “así quién no”.