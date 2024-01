Andrea Valdiri comenzó el año padeciendo de esta “grave y dolorosa” enfermedad

La influenciadora Andrea Valdiri preocupó a su comunidad de seguidores en redes sociales, tras confirmar que lleva varios días padeciendo de una enfermedad que calificó como “grave y dolorosa”.

El 2024 no comenzó para Andrea Valdiri de la mejor manera. Este fue el virus que la atacó Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri?

De acuerdo con lo que contó la propia creadora de contenido completa más de un mes enferma. Inicialmente, todo comenzó con una gripa que, admite, no cuidó como era necesario.

Fue entonces cuando el virus atacó de una peor manera y le produjo sinusitis aguda, que es la inflamación de los senos paranasales por la acumulación de mucosidad en las vías respiratorias.

“Estaba perdida porque no escuchaba en un oído. De verdad, me preocupé al pensar que no volvería a escuchar el llanto de mis hijas, la cantaleta de mi madre y las cosas divinas y deliciosas que me tengan por decir”, expresó Andrea Valdiri por medio de sus historias de Instagram.

“Tenía sinusitis, otitis y de todo porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me subió el moco a la cabeza. De verdad fue súper grave y doloroso. Entre un dolor de muela y de oído, prefiero parir ¡Ese dolor es horrible! Parecía una pelada chiquita y me retorcía del dolor en la clínica ¡Gracias a todos los que se preocuparon por mí!”, concluyó la barranquillera, quien continua en tratamiento para recuperarse.

La otra enfermedad que visitó la casa de Andrea Valdiri recientemente

En octubre pasado, la influenciadora comentó que Adhara, su hija menor, padecía de una enfermedad producida por la mordida de un compañero de guardería.

“A mi bebé la mordió en el brazo y luego le comenzó un brote en la manito. Después le dio fiebre, le dio gripa y mejor dicho... la pelada se nos tumbó. Ahora mismo tiene toda la carita brotada, y también las manos y los pies”, agregó en aquella ocasión.

La exesposa del influenciador Felipe Saruma también mencionó que, así como su hija, fueron una gran cantidad de niños los que contrajeron esta enfermedad en Colombia, según le explicó su médico. Incluso, el hijo de Laura Acuña también sufrió la misma infección por esa época.

“Eso es un brote que está dando, así que mucho cuidado ¡Manden a sus hijos al médico! A mi bebé le mandaron muchas medicinas, así que estén pendientes de ese brotecito que comienza de la nada”, agregó Andrea Valdiri.