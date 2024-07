Andrea Serna padece dolorosas consecuencias tras realizar actividad acuática

Andrea Serna lleva 26 años de trabajo ininterrumpido en la televisión colombiana, en la que ha brillado como presentadora de populares programas y formatos, como el Desafío del canal Caracol, el cual conduce desde 2019.

Hace pocos días, la caldense se tomó un corto periodo de descanso de su labor tras las cámaras. Para esto, viajó en compañía de Emilia, su hija, pero lo que pretendía ser un momento de esparcimiento le provocó dolorosas consecuencias.

Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Andrea Serna, del ‘Desafío 2024’?

De acuerdo con lo que contó la presentadora, en medio de las “minivacaciones” que tomó hace poco, practicó un deporte acuático en el que, a bordo de una dona inflable, fue impulsada por una lancha. No obstante, esta experiencia le dejó algunas lesiones.

“¡El dolor de cuello y de espalda que tengo! O sea, ya les conté como dos o tres veces que me puse a hacer dona en una lancha, en las minivacaciones que tuve la semana pasada. Llegué tiesa del cuello, así con un mico miedoso, pero como llegué a trabajar no he podido parar, y como no he podido darle descanso, pues se me ha empezado a bajar, a bajar y ya tengo un tirón hasta la espalda. O sea, hasta la parte baja de la espalda, como el lumbar”, explicó Andrea Serna a través de su cuenta de Instagram.

Los dolores y problemas que padece la mujer de 47 años, de acuerdo con sus declaraciones, han afectado su vida diaria y por eso su suegra le recomendó un ungüento que podría aliviar las dolencias. Sin embargo, no descartó la posibilidad de asistir a donde un profesional de la salud.

Un repaso por la carrera de Andrea Serna

A pesar de haber estudiado mercadeo y publicidad, su carrera en la televisión comenzó en el programa de variedades La Selección, que presentaba partidos de fútbol entre elencos de las producciones televisivas más populares de Colombia.

Tiempo más tarde, Andrea Serna se unió al equipo de No me lo cambie, donde se encargó de una sección de noticias del espectáculo, y luego fue la cara de La Sobremesa, el segmento de entretenimiento del Noticiero Nacional.

En 1999, la caldense dio un salto significativo al unirse a RCN Televisión, donde presentó varios formatos, como Protagonistas de novela, Factor X y Noticias RCN. Razón por la cual sorprendió cuando en 2019 dio el salto al canal Caracol, en el que es considerada una de sus presentadoras estrella.