Andrea Serna fue atacada en redes por expulsión de Marlon y él la defendió

Esta temporada del Desafío 2024 ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, pues a diferencia de las ediciones pasadas, dos participantes han sido expulsados de la competencia.

El último capítulo de El Desafío XX dio mucho de qué hablar y tomó por sorpresa a todos los televidentes por lo sucedido con Marlon del equipo Beta. Fotografía por: Caracol Televisión

Usuarios atacaron a Andrea Serna por expulsión de Marlon

Andrea Serna fue quien ingresó a la casa Beta y descubrió la barra de proteína que Marlon había escondido.

De la misma manera, fue quien anunció la noticia de su expulsión. Sin embargo, en redes sociales los internautas dejaron fuertes críticas en su contra: “se ve mala clase”, “su actitud nada que ver”, “se cree la dueña del reality”, fueron algunos de los mensajes que escribieron.

Así defendió Marlon a Andrea Serna

Luego de tantos comentarios, el exintegrante de Beta habló en ‘Día a Día’ y defendió a la presentadora de las críticas, afirmando que le parecen injustas.

“Es muy injusto. Ella es tan profesional que transmite ese sentimiento, pero la decisión la tomó producción. Quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata”, aseguró.

¿Marlon pudo evitar su expulsión?

En diálogo con Día a Día, el juez Sebastián Martino explicó qué pudo haber hecho el deportista para haber evitado su sanción.

“Al momento de evaluar hechos objetivos y ver que pasa tanto tiempo, la intención termina siendo en un punto ‘no lo va a contar’. Nosotros dos estuvimos cara a cara por 20 minutos y tampoco esa fue la oportunidad. Si te diste cuenta de que tienes una barra la pudiste mostrar a la cámara, aunque el equipo igualmente iba a tener una sanción”, dijo.