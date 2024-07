Andrea Noceti respondió críticas por vestir a sus hijos como niñas: “yo los parí”

Aunque Andrea Noceti lleva varios años fuera de Colombia, alejada de la televisión, sus seguidores la recuerdan por su participación en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, Bermúdez, La Madame, En la boca del lobo, entre otras.

La actriz abandonó la actuación y se ha dedicado a la crianza de sus hijos: Lucian, su hijo mayor y los gemelos Adam y Marcel, quienes nacieron el 1 de junio del 2023.

Noceti está radicada en Estados Unidos y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 226 mil seguidores, publica fotos y videos disfrutando de su faceta como madre.

Te puede interesar: Andrea Noceti: así ha cambiado la actriz con el paso de los años

¿Por qué critican a Andrea Noceti?

Desde que se convirtió en madre, la cartagenera ha sido fuertemente criticada en redes sociales por la forma en la que viste a sus hijos. Para muchos internautas, los atuendos que les pone son, supuestamente, para niñas, creando confusión en algunos usuarios que desconoce que sus hijos son varones.

“Qué lindas niñas, están vestidas como todas unas muñecas”, “pero, ¿por qué los vistes como niñas?”, “su primer hijo lo estuvo vistiendo de niña como hasta los dos o tres años, ella tiene una obsesión con vestir a los niños de niñas”, “son hermosos y perfectos, pero no entiendo el gusto de la mamá de vestir a sus muñecos con boleros, encajes como ropita de muñeca”, “pensé que eran niñas”, “esas nenas son igualitas a la mami, divinas”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las publicaciones de la actriz.

Andrea Noceti se defendió de las críticas

Cansada de recibir tantos comentarios, la actriz hizo un video y lo publicó en sus redes sociales, explicando que, en ningún momento, ella ha vestido a sus hijos con ropa de niña.

“Lo que pasa es que a mí me gusta vestirlos como muñecos, a mí me gusta muñequear, muñequear con hombres también se puede. Me gusta comprarles ropita de niño, de bebé, porque me encanta vestirlos así y porque yo los parí, bastante trabajo que me costó tenerlos, quedar embarazada, y pues me parece que tengo todo el derecho, aprovecharlos en su niñez porque después se me van de las manos y ya ellos después pueden vestirse como se les da la gana, no les estoy ocasionando nada en su cabeza porque los estoy vistiendo así”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, aclaró que la ropa que les pone no es de niña, sino que, por el contrario, se trata de una moda europea donde los niños visten con encajes.

“Yo les compro ropa de hombre, o sea de niño, no de niña, y el pelito largo bueno me encanta cómo se le ve la palmita de coco que les hago porque cuando un bebé tiene el pelito largo qué más pueden hacer, recogérselo o quieren que tenga el pelo en la cara y me parece que se ven con unos bebés Gerber, divinos. Ellos siempre están vestidos como príncipes, ellos están vestidos con moda europea, así me encanta vestirlos porque soy su mamá, y no se van a traumatizar cuando sean más grandes ni cuando vean las fotos, porque son fotos divinas, y sí, a veces los confunden y creen que son niñas”, confesó la actriz.

Finalmente, Noceti aseguró sentirse feliz de ser mamá de tres varones y, contrario a lo que muchos opinan, no tiene ningún tipo de trauma por tener una niña.

“Me gusta muñequear”: Andrea Nocetti respondió a las críticas por cómo viste a sus hijos pic.twitter.com/fURoS6ip3n — joseluengotop (@joseluengotop) July 22, 2024

“A veces hay bebés que tienen cara que no se saben si son niños o niñas, pero eso no tienen nada que ver con la ropa, no tengo ningún trauma por tener niñas, soy feliz teniendo mis tres pelados, me los disfruto mucho. No estoy traumatizada, no quiero mujeres, en algún momento sí dije que sería chévere tener la parejita, pero soy feliz siendo mamá de tres y por algo Dios le da uno lo que le da, es porque realmente es lo que necesito en mi vida. Lo más importante para mí es que estén saludables y estén bien. No se preocupen porque tienen todo el amor del mundo”, concluyó Andrea.