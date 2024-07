André Rieu brilló en Países Bajos y estará de nuevo en Bogotá. ¿Cuándo?

André Rieu está dedicado a la música desde su niñez. Nacido en Maastrich, en Países Bajos, hace 75 años, ha logrado, durante el desarrollo de su carrera, que la música clásica tenga un significado distinto en los espectadores. Presenciar un recital del violinista y director de orquesta en su ciudad natal, es una experiencia inolvidable. La ciudad se entrega, literalmente, al evento. Con meses de anticipación, los admiradores de André Rieu, que llegan de distintos puntos del mundo, como Inglaterra, Dinamarca, España, Portugal, Grecia, Alemania, Francia, Italia e Islandia, han reservado alojamiento, así como días antes, llegan a la ciudad inmensos buses con los amantes de la música, ávidos de vivir la experiencia.

El día del concierto, 8000 admiradores del artista se dan cita, con una estricta puntualidad en el centro de Maastricht, en la plaza Vrijthof, que cuenta con un impecable esquema de seguridad para el acceso, bien sea para el escenario principal, o para la zona de restaurantes frente a la plaza, donde 3000 personas más se ubican para ser testigos de la gala, mientras degustan una copa de vino o un vaso de cerveza y una deliciosa cena. Mientras tanto, en el escenario se realizan las últimas pruebas de sonido y luces.

Te puede interesar: Gabriela Tafur contó detalles de su boda con Esteban Santos. No habrá luna de miel

El concierto de André Rieu, una fiesta

En el lugar, completamente lleno, se vendieron las entradas en tiempo récord, se respira un aire de fiesta, que explota con la llegada del violinista y la orquesta Johann Strauss, quienes se ubican en el edificio frente al escenario. Allí, ataviados con los suntuosos trajes de su puesta en escena, saludan al público, que, en un alegre orden, les manifiestan su admiración. Una banda ingresa en la plaza, desfila y saluda al maestro y a su grupo, mientras los asistentes registran el momento. Acto seguido, André Rieu encabeza el desfile hacia el escenario y sus músicos, en parejas, lo siguen. En el recorrido, que dura alrededor de cinco minutos, no se dejan de escuchar aplausos, mientras André, feliz, saluda, con el típico ‘choque de manos’, a los fanáticos que están más cerca.

André Rieu y la orquesta Johann Strauss, se presentaron ante 11 mil personas en Maastricht. Fotografía por: Marcel van Hoorn

Ya en ese momento, todos los asistentes al concierto están ubicados en sus respectivos asientos, donde encuentran un impermeable, pues, aunque por estos días hace buen clima en Maastricht, la organización prefiere prever algún inconveniente climático. Inmediatamente después del paseo hacia el escenario, a las 9:00 p.m. en Maastricht, donde apenas está oscureciendo, se empiezan a escuchar los primeros acordes. Entry of The Gladiators, Granada, Ben Hur y Dancing With The Stars (interpretada por Emma Kok, quien en 2021 ganó The Voice Kids en Países Bajos), hacen parte del emocionante repertorio.

¿Cuándo se presenta André Rieu en Colombia?

El violinista y director André Rieu, quien se presentó en Colombia en 2019, regresa con tres conciertos, el 18, 19 y 20 de septiembre, en el Movistar Arena. El neerlandés estará acompañado por la Orquesta Johan Strauss y por Emma Kok.