Anahí volvió a subir al escenario en Brasil tras problema de salud: “lo logré”

Gran preocupación generó en sus fanáticos la actriz mexicana Anahí, luego de verse obligada a abandonar un concierto de RBD en Brasil. La cantante, que se encontraba adelantando una de las presentaciones de la gira de despedida llamada Soy Rebelde Tour, dejó de cantar para anunciarle a sus seguidores que debido a un fuerte dolor en su cuerpo no podía continuar. Entre lágrimas, y apenada, confesó que no podía seguir y que era mejor bajarse del escenario para recibir atención médica.

¿Qué le pasó a Anahí en Brasil?

Todo ocurrió en Sao Paulo, ciudad en la que fue llevada de urgencia, en una ambulancia, para ser atendida por expertos. La artista reveló que se encontraba padeciendo de una infección en los riñones que le generaba dolores severos en espalda, costillas y cabeza. Manifestó, además, que estaba presentando escalofríos y altas fiebres.

“Por primera vez en mi vida tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido (...) Estoy en manos de los doctores y por el momento pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño Brasil y les pido una enorme disculpa por haberme tenido que ir, faltándome 4 canciones para terminar el show”, comentó la mexicana de 40 años.

“No hay palabras para agradecer todo el amor. Me siento tan afortunada por saber que hay personas buenas que desean que esté bien. Saldremos de esta rápido y lo vamos a celebrar. Porque la actitud y las ganas son el primer paso”, añadió.

Anahí festejó su recuperación: “lo logré”

Afortunadamente, Anahí se recuperó rápidamente y, emocionada, volvió a subirse al escenario en la fecha siguiente de su gira de conciertos en ese país sudamericano, precisamente, la última en ese territorio.

“Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más. Las medicinas hacen tu trabajo claro, pero también creo muchísimo en el poder de la intensión que le pongamos a la vida y en la forma en que tomemos todo lo que pueda pasar. Aquí estoy. Lo logré”, manifestó ante su regreso.

De acuerdo con lo que recordó en ese mensaje, su siguiente destino es México, su país natal, donde RBD surgió en medio de la producción de la telenovela Rebelde.