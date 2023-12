Ana María Estupiñán, de Rigo, denuncia que su madre peligró por imprudencia

La actriz Ana María Estupiñán es además de uno de los talentos más destacados de su generación, una mujer admirada por su empoderamiento, que le ha permitido sobresalir en su carrera artístico, manejar su propio emprendimiento y al tiempo, consolidar una relación estable en su matrimonio. Ana María, que tiene en su Instagram un millón seiscientos seguidores, usualmente los mantiene al tanto de lo que ocurre en su vida a través de publicaciones.

Ha sido mediante su IG que la joven de 31 años ha revelado momentos difíciles de su familia como cuando su suegra enfermó en tiempos de pandemia, por ejemplo, así como también ha compartido instantes gloriosos y épocas de mucha satisfacción como cumpleaños de cercanos, como su hermana o su mismo esposo. Adicionalmente, es común ver que sube imágenes de grabaciones de sus proyectos.

Hace poco Ana María empleó sus redes para hacer una delicada denuncia concerniente a su madre, Liliana García. La joven que interpreta a Michelle Durango en Rigo, la serie de RCN que cuenta la vida del pedalista antioqueño, contó que su progenitora peligró en una calle debido a la imprudencia de un conductor.

También te puede interesar: Ana María Estupiñán, de Rigo, así fue su noviazgo: en la distancia y en celibato

“Ayer, una persona irresponsable casi me quita a mi mamá por estar chateando mientras manejaba…”, comenzó escribiendo la joven actriz que luego detalló que afortunadamente el incidente no pasó a mayores. “No le pasó nada gracias a que tenemos un Dios grande que la cuida y la protege. Pero esto me dejó fría, porque simplemente tragedias como esta pueden pasar en un segundo y podemos perder a personas que amamos”.

Estupiñán aprovechó la publicación para concientizar acerca de la responsabilidad que tenemos con los demás con nuestras acciones y el amor que debe imperar sobre cualquier otro aspecto: “No sabemos lo que puede pasar en el futuro porque no está en nuestro control, pero sí el presente y lo que podemos hacer con nuestras acciones y decisiones, amando a las personas cada segundo sin importar las diferencias”.

Ana María Estupiñán se reconcilió con su madre

Enseguida reveló que justo el día del incidente automovilístico ella había discutido con su madre y cuando supo lo ocurrido reflexionó y se cuestionó sobre lo que hubiera pasado si el asunto hubiera tenido mayores consecuencias y no hubiera podido reconciliarse con su progenitora. “Tuve una discusión con mi mamá y estábamos molestas antes de ayer, ayer pasó el accidente y yo simplemente no podía dejar de pensar en si hubiera sido más grave como es posible que estuviera tan molesta con alguien que amo tanto, como habría sido si no hubiera podido pedirle perdón. Simplemente no vale la pena desperdiciar tiempo valioso con los que más amamos por discusiones sin sentido. Te amo ma muchísimo, gracias Dios por cuidar a mi mamá, porque un carro se recupera, pero la vida no”.. ¡GRACIAS BUEN DIOS!”, puntualizó Anita, como le dicen sus cercanos.

AL final invitó a practicar el perdón y amar: “Amen sin reservas, si tienen que pedir perdón, pídanlo; porque el tiempo jamás vuelve y la vida es un ratico”.

Por su parte, Liliana agradeció con un mensaje en sus redes estar bien, la oración de sus conocidos y el apoyo de sus hijos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento