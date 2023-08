Ana Karina Soto se sometió a tratamiento en los labios y así quedó

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues ha hecho parte de diferentes programas de televisión, como actriz y presentadora, durante más de 20 años. Además, se ha desempeñado como modelo y, por muchos años, sus fotos fueron portada de cuadernos para adolescentes.

Con 43 años, la nortesantandereana es considerada como una de las presentadoras más atractivas de la pantalla chica. Sin embargo, para impulsar su belleza se sometió a un tratamiento estético en los labios.

Así lo informó la propia Ana Karina Soto a través de su cuenta en Instagram, por medio de la cual también mostró el antes y después de este procedimiento.

Soto aprovechó el puente festivo del 21 de agosto para hacerse este 'retoque' Fotografía por: Instagram

Se trata de una micropigmentación, la cual se practicó en un centro especializado para perfilar sus labios y que estos se vean más grandes y carnosos. Además, hace que el color rosa o rojo aumente y, en muchos casos, sea innecesario usar labial u otro tipo de cosmético.

“Ustedes se preguntarán qué me pasó, si fue que se me partió un diente o qué... no señores. Resulta que me voy a hacer micropigmentación de labios, ¿de qué se trata?”, dijo Ana Karina Soto antes de darle paso a la profesional encargada del procedimiento: “Nuestra técnica se llama vision power leaps y lo que vamos a hacer, aparte de marcar su diseño, es aplicarle una tonalidad rosa para darle más color a sus labios”.

Por último, la presentadora del canal RCN mostró los resultados de su tratamiento y, como era de esperarse, la opinión entre sus seguidores fue dividida.

Un repaso por la vida de Ana Karina Soto

Nació en Ocaña el 30 de abril de 1980, hoy, la también abogada de profesión celebra sus 43 años de edad rodeada de su familia. Mientras estudiaba derecho, Ana Karina realizó sus primeros pasos en la radio y televisión. Su debut en pantalla fue como participante de Protagonistas de Novela en el 2002, cuando coincidió con otras figuras que ahora son famosas igual que ella, como Daniel Arenas, Ximena Córdoba, Adriana Silva, Tiberio Cruz y Pedro Palacio.

Ahí inició su carrera como actriz en producciones como La costeña y el cachaco, Retratos y Pandillas, guerra y paz. Su verdadera vocación estaba en los sets de grabaciones, por lo que empezó a probar suerte como presentadora y ahora cumple más de veinte años en la labor. Dentro de sus apariciones como presentadora están La isla de los famosos 2: una aventura pirata, La isla de los famosos 3: la gran apuesta, Entretenimiento Noticias RCN, Mañana Express y Buen Día, Colombia.