Ana Karina Soto se disculpó con Viena Ruiz por ‘encontrón’ en ‘Buen Día Colombia’

El programa matutino de RCN es presentado por Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Viena Ruiz, Andrés López, y el comediante Luchito Humor.

La armonía en el set de Buen Día Colombia se vio sacudida por un inesperado incidente entre las presentadoras Ana Karina Soto y Viena Ruiz. Durante una dinámica del programa, un juego inocente se convirtió en un momento de tensión que dejó a los televidentes con la boca abierta.

¿Qué sucedió con Ana Karina Soto y Viena Ruiz?

Todo ocurrió mientras ambas presentadoras participaban en un juego. En medio de la emoción, Viena Ruiz, sin intención, chocó con Ana Karina Soto, propinándole un fuerte golpe en la nariz. A pesar del dolor evidente, Soto continuó con el juego, pero su molestia era palpable.

Al finalizar la dinámica, la tensión se hizo aún más evidente. Soto expresó su descontento con su compañera, rechazando incluso sus disculpas. El ambiente se tornó incómodo y la presentadora decidió abandonar el set.

Este incidente no pasó desapercibido para los televidentes, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales. Algunos mostraron su apoyo a Ana Karina Soto, comprendiendo su molestia, mientras que otros criticaron su reacción, considerándola exagerada.

Por su parte, Viena Ruiz expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y afirmó que el choque fue totalmente accidental. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para calmar a su compañera.

Así se disculpó Ana Karina Soto con Viena Ruiz

A través de sus redes sociales, la presentadora Ana Karina Soto explicó lo sucedido. “Estábamos jugando triki. Salgo yo a correr a poner mi ficha, Viena sale después detrás mío, como yo estoy de espalda no la veo venir, cuando me volteo me la encuentro de frente. Claramente fue un accidente, lo que yo sentí en ese momento fue que se hubiera podido evitar porque ella se hubiera podido haber hecho o para un lado o para el otro, pero no precisamente justo detrás mío para yo encontrármela de frente”, comenzó diciendo.

Ana Karina explicó por qué, en ese momento, no le recibió las disculpas a su compañera: “Mi primera reacción fue ‘me partió la nariz, me duele mucho’. Así me sentí, cuando Viena me vino a decir que había sido sin culpa, sin intención, pues en ese momento no quería que me dijeran nada. Ya después tuvimos la oportunidad de hablar. Cuando yo termino el juego, que gracias a Dios no fue fractura, no se me reventó la nariz, no me salió sangre. Después me llevan a que me revisen y la doctora me dijo que era delicado”.

De igual manera, mostró unos chats donde habló con Viena y se pidieron disculpas mutuas.