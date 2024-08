Ana Karina Soto respondió a críticas por su actitud ‘creída’: “no ando fingiendo”

Ana Karina Soto comparte set con Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Viena Ruiz, Andrés López y Luchito Humor en Buen día Colombia, el matutino de RCN Televisión. De igual manera, la nortesantandereana también hace parte del programa Mañana Express, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del mencionado canal de televisión.

Buen día, Colombia

¿Ana Karina Soto es una persona ‘creída’?

La presentadora es muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene 1,9 millones de seguidores. Allí publica fotos y videos de su área profesional y personal. Asimismo, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, conversa con sus fans de temas varios que ellos le preguntan.

Recientemente, le respondió contundentemente a un usuario que la tildó de ‘creída’: “¿Por qué eres tan creída?”, le preguntó. Sin pelos en la lengua, le contestó:

“Nunca me habían dicho creída. (...) A mí me han dicho de todo, despistada, despalomada, a veces impuntual. Siempre ando en un corre corre para poder cumplir. De pronto es por eso, pero no se queden con esa percepción de mí, porque yo soy cero creída”, comenzó diciendo a través de un video.

Algunos usuarios le recodaron el episodio que protagonizó hace unos días con Viena Ruiz, su compañera de set, cuando, sin querer, la empujó en medio de una dinámica. “Yo como soy en los programas, soy en mi vida normal, en mi vida diaria y familiar. Siento que soy una persona real y auténtica y no ando fingiendo ser otra persona. (...) Lo que más amo de mi trabajo es que yo hago lo que siempre he querido hacer, porque ustedes saben que yo estudie comunicación social y periodismo. Creo que eso es una bendición de Dios”, afirmó.

Pese a su aclaración, algunos internautas insisten en que su actitud es muy evidente: “sí es un poco creída”, “fastidiosa al igual que sus compañeros de set, poco profesionales y súper mal educada”, “sí es un picada”, “pasa a veces por grosera”.

Ana Karina Soto respondió críticas por la crianza de su hijo

Otro de los temas por los que la presentadora ha recibido fuertes críticas en sus redes, ha sido por la forma en la que ha educado a su hijo Dante, quien nació fruto de su relación con el actor Alejandro Aguilar.

“A veces es muy duro, sobre todo porque se están metiendo con un niño, un niño de 7 años, que es súper dulce y que desde que estaba en el jardín nos dijo que quería ser director de cine. Mi hijo quiere ser director y si nosotros estando en este medio lo podemos apoyar, pues qué más da, nosotros no le estamos robando la infancia al niño, él sigue siendo un niño jugando, cuando quiere jugar lo hace, pero cuando quiere ensayar es súper serio y se siente un actor de Hollywood, pero cuando termina sigue siendo un niño”, aseguró en el programa Lo sé todo.