Ana Karina Soto hizo fuerte llamado por malos tratos hacia su papá: “El colmo”

Los seguidores de Ana Karina Soto (44 años) en redes sociales están acostumbrados a ver publicaciones junto a su familia o compañeros de trabajo, así como de sus negocios. Sin embargo, en horas recientes se presentó una excepción al caso, cuando compartió el fuerte llamado que hizo por un problema relacionado con su papá.

El enojo de Ana Karina Soto en su reclamo fue evidente y sus palabras desataron una gran cantidad de reacciones. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó al papá de Ana Karina Soto?

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora del canal RCN, su padre viajó a Bogotá en días recientes para someterse a unos exámenes médicos y tuvo su vuelo de regreso a Cúcuta el pasado jueves. Sin embargo, fue allí cuando se presentaron los problemas.

“¡Necesito una asesoría! Necesito a una persona que me pueda ayudar con este caso ¡Me parece el colmo! (...) Aunque no les he podido contar bien, ustedes saben que mi papá estaba aquí en Bogotá en un proceso médico y tenía que viajar a Cúcuta ayer. Ya le había comprado su tiquete hace unos días y le compré su silla 12 C, lo que quedó confirmado en el check in, pero me escribió ahorita que, de un momento a otro, cuando se iba a subir al avión una de las niñas le entregó un papel el cual decía que su silla era la 31 C y lo mandó para la cola del avión”, explicó inicialmente.

“¿Qué es esto? ¡Por Dios, yo no lo puedo creer! (...) Y bien costoso que sí está porque ahora resulta que uno tiene que comprar la silla y, dependiendo de la ubicación en el avión, si estás más adelante o más atrás, entonces es más cara la silla o más económica. Yo le compré 12 C, que es como en la mitad, y me lo mandan para la 31 C ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿A dónde puedo escribir p a quién le puedo hacer este reclamo, porque no es justo ¿Qué está pasando Avianca con el trato a sus clientes?”, concluyó Ana Karina Soto sobre esta situación que calificó como una falta de respeto.

La presentadora de Buen Día Colombia recibió una gran cantidad de apoyo por parte de su numerosa comunidad de seguidores, quienes aprovecharon también para exponer sus propios casos en contra de esa misma aerolínea.