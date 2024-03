Ana Karina Soto habló de su relación con Alejandro Aguilar: “No es fácil soportarme”

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar forman una de las parejas más estables de la farándula nacional. Con más de 10 años de relación, la presentadora del programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, y el actor, recordado por su participación en producciones como Rosario Tijeras, han construido un hogar, complementado por Dante, su único hijo.

¿Cuánto llevan Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar?

Recientemente, la pareja celebró su unión y, a través de las historias de Instagram, Ana Karina Soto reveló la cantidad de años que lleva al lado de su novio.

“El comienzo de todo, ya casi 14 años. Está claro, no es fácil soportarme, pero eso, finalmente, se llama amor. Uno no necesita un clon”, afirmó la presentadora de RCN al lado de una foto de la época en la que estaban conociéndose.

Puedes leer también: Sofía Vergara y Justin Saliman van en serio: ya cumplieron cinco meses

¿Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar se quieren casar?

La pareja no se ha casado, sin embargo, la exprotagonista de novela manifestó sus ganas de hacerlo en enero pasado. “¿Ustedes qué creen?, sí, claro que por supuesto que sí, quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas, algún día, ojalá, algún día llegue ese día”, comentó.

El video se llenó de todo tipo de comentarios, desde personas que le aseguraron que pronto se casaría hasta internautas que pusieron en duda la realización de una posible boda.

Ana Karina Soto Fotografía por: Archivo

“Mi esposo me propuso matrimonio a los seis meses de novios. El hombre que realmente se quiere casar y estar al lado de una mujer no espera tanto para hacerlo”, “Pues digo yo, llevando de maridos tantos años, ¿por qué no se casaron antes? Creo que casarse dañaría todo”, “El sueño de muchas mujeres”, “Ella es linda y sencilla”, dicen algunos seguidores.

Te puede interesar: Alina Lozano contó que tiene síntomas de embarazo: ¿Espera un hijo de Jim Velásquez?

¿Ana Karina Soto aclaró si abandona la televisión?

Ante los rumores que señalan que dejaría la presentación para hacer cine. Aseguró que es falso y que no supo de dónde salió la información falsa.

“Yo le dije a mi tía no, ¿de dónde sacan esos cuentos? Obviamente ustedes saben que soy feliz siendo productora hace muchos años soy la productora general de las obras de teatro de Alejo (...) Me encanta el cine. Me apasiona (...) Pero yo también soy feliz presentando y como le he dicho hasta que Dios quiera, la virgencita, ustedes y el canal RCN me lo permita, voy a seguir en los dos programas ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’”, detalló.