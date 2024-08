Ana Gabriel se retracta y asegura que no está casada ¿Se divorció de la psicóloga?

Ana Gabriel estuvo en Colombia, y el 2 de agosto, en el coliseo Med Plus, de Bogotá dio uno de los conciertos más emotivos de Solo un deseo, la gira de celebración de sus 50 años de vida artística.

La cantante, nacida en Guamúchil, Sinaloa y cuyo nombre de pila es María Guadalupe Araújo, tiene 68 años y está completamente restablecida luego de haber visto bastante afectada su salud por una influenza y posterior neumonía. Precisamente, en uno de sus conciertos en Chile sufrió un serio quebranto que la obligó a posponer su gira por unos días.

La artista ha dicho, en distintos escenarios, que el compromiso que tiene con sus seguidores es el motor que la ha impulsado a salir adelante.

Hace algunas semanas, dando gusto a sus seguidores, hizo un ‘en vivo’, donde habló de varios aspectos de su vida y respondió las preguntas de quienes la admiran. Uno de sus fans le habló de matrimonio, y ella rechazó la propuesta diciendo que ya estaba casada. La cantante dijo: “Ya estoy casada” y presumió su anillo, el mismo que ya muchos han notado que luce desde unas semanas.

Ana Gabriel dijo que se había casado y ahora lo desmiente

En esa misma trasmisión se refirió a la luna de miel que tomaría el año entrante: “Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel”. A otro seguidor, que comentó su anhelo de cuidarla, le contestó: “ya tengo quien me cuide… Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”. Ante la posibilidad de que alguien más estuviera en el viaje, ella fue contundente: “A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”, dijo.

Ahora, en su más reciente show en Guadalajara, dejó sorprendidos a sus seguidores al negar todo lo que había dicho. “Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”, expresó.

En un 'live', Ana Gabriel habló sobre su luna de miel. Fotografía por: Cortesía

Las declaraciones de la intérprete de Hechizo, Talismán y Mar y arena, entre otras, dejaron pensativos a sus fanáticos, quienes incluso se habían alegrado porque su artista estuviera feliz en el amor.

Distintos medios latinoamericanos, como El gordo y la Flaca, Tv Notas y TvyNovelas informaron que la también compositora se había casado con Silvana Rojas, psicóloga peruana de 30 años. El enlace habría ocurrido hace pocas semanas, además contaron que no hicieron viaje de bodas por el cumplimiento de conciertos de su gira.

Algunos cibernautas han comentado que el matrimonio podría haber llegado a su fin, o que el ‘en vivo’ donde mencionó la boda pudo haberlo hecho como broma y aún no ha ido al altar con la mencionada psicóloga.