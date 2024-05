Ana Gabriel hospitalizada de emergencia tras concierto. “Siento mucha pena”

Ana Gabriel la icónica artista mexicana conocida en todo el continente por temas como ‘Luna’ y ‘Simplemente amigos’, que está cumpliendo bodas de oro en su carrera artística y los celebra con un tour de conciertos por toda América volvió a ser noticia esta semana por quebrantos de salud.

Los hechos se presentaron esta vez en Chile donde este miércoles cantó en el Arena de Santiago. Aunque la mexicana de 68 años cumplió a cabalidad con un show que dejó complacidos a sus miles de seguidores, en realidad, ella no se sentía del todo bien. Fue por ello que tan pronto culminó el aplaudido recital fue llevada de emergencia al hospital de la ciudad más cercano.

Desde allí la misma artista, cuyo nombre de pila es María Guadalupe Araujo, comunicó a través de sus redes sociales qué había pasado, cómo se sentía al tiempo que confesó que le daba pena no haber podido dar el concierto como suele hacerlo por su malestar.

¿Qué le diagnosticaron a Ana Gabriel en Chile?

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a urgencias. Di positivo a influenza”, comenzó diciendo la artista en efecto aún maquillada y con tapabocas en un video que subió a su Instagram donde revela qué mal padece.

Luego agradeció la comprensión de su fanaticada. “Les agradezco esta noche que me dio Santiago: su comprensión, su voz, su corazón, su amor, pero sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando”, dijo. Enseguida se refirió a lo que sintió en medio del recital.

“Siento mucha pena (al) decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, agregó.

De momento ha trascendido que Ana Gabriel estará en reposo y bajo observación médica, de tal manera que el pronóstico es que para el domingo se encuentre mejor y el lunes 20 pueda brindar un nuevo concierto que esta previsto en el escenario chileno.

Fechas y conciertos de Ana Gabriel en Colombia

Recordemos que Ana Gabriel incluyó a Colombia en su tour de 50 años. Estará en Montería el 15 de junio; el 20 cantará en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López; el 22 en Cali, en el estadio Pascual Guerrero; el 28 en Villavicencio, en el coliseo las malocas y el 30 en el Arena de la capital huilense cerrando la famosa ‘Rodadita’.

En Bogotá estará el próximo 2 de agosto en el Coliseo MedPlus, de la calle 80.

