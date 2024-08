Ana del Castillo expuso diferencias con familia de Omar Geles y tomó radical decisión

En una reciente entrevista, en la que también habló sobre la tragedia que vivió su papá, Ana del Castillo aprovechó para desmentir que haya tenido problemas y peleas con Omar Geles. Sin embargo, admitió que, tras la muerte del cantautor, se presentaron algunas diferencias con su familia.

Omar Geles fue fundamental en el crecimiento musical de Ana del Castillo, tal y como ella misma lo ha señalado en varias ocasiones. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó entre Ana del Castillo y la familia de Omar Geles?

En una entrevista con Tropicana, la joven artista comentó que, a raíz del fallecimiento de su maestro y amigo, surgieron disputas relacionadas con los derechos de autor de algunas canciones que habían sido grabadas en colaboración.

Además, Ana del Castillo aseguró que la familia de Omar Geles se comunicó con ella para informarle que, sin una autorización de su parte, no podría seguir interpretando las canciones del desaparecido cantante. No obstante, advirtió que este tipo de conflictos suelen ser comunes en la industria musical, especialmente cuando se involucran composiciones conjuntas y herencias artísticas.

“Hay contratos que se hacen con el artista, pero creo que esos no valen. Lo que importa son los contratos que se hacen después, pero no quiero causar polémica. Canté el lunes, él falleció el martes, y el domingo recibí una llamada diciéndome que no podía cantar sus canciones sin su autorización. Pero afortunadamente, eso ya se solucionó, gracias a Dios”, mencionó la intérprete de música vallenata.

Aquí la entrevista completa:

La drástica decisión que tomó Ana del Castillo

Según informó Lo sé todo Colombia, días previos al lanzamiento de Con fuerza, su nuevo trabajo discográfico, la artista valduparense decidió no incluir en este proyecto Te imaginaba, canción que trabajó junto a Omar Geles.

“La obra, aún inédita y no documentada ante la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAICO), no ha podido ser formalmente registrada ni contar con la firma de una editora”, dio a conocer este medio de comunicación.

De igual manera, señalaron que la situación frente a la divulgación de esta obra literario-musical se complica todavía más, teniendo en cuenta que los únicos autorizados para firmar son Maren García, viuda de Omar Geles, y los hijos del músico.