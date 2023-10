Ana del Castillo explicó por qué dejó de beber: “tomar ya no es mi vida”

Ana del Castillo se ha hecho reconocida nacional e internacionalmente por ser una de las caras femeninas más representativas del vallenato. La artista de 24 años se ha ganado el respeto de un público acostumbrado a ver un género musical que ha estado integrado, en su gran mayoría, por hombres. Su personalidad y su talento hacen que su nombre suene fuerte en la escena melódica en tarima.

La cantante de Valledupar ha sido protagonista con música, pero también por ciertos aspectos de su vida personal. Franca al hablar en medio de las polémicas causadas por sus actos, aseguró, en una reciente entrevista con La Red, que la bebida ya no llama su atención.

“La realidad es que uno no rinde porque uno quiere saborearse el licor, y yo soy de esas personas que le gusta el ‘tirito’ y le va agarrando y agarrando, y luego ya no quiere estar un día sino un día y medio, y yo no estoy pa’ perder el tiempo (...) Que hay una fecha especial y digo ‘sáqueme unas vacaciones mánager’ para darle con fuerza una semana”, inició diciendo.

La intérprete de 24 años, conocida por temas como La cachera y Sigo esperando, habló sobre su transformación, el cambio de sus prioridades, así como de la ayuda que recibe constantemente para mantener su promesa. “He cambiado mucho, yo ya no tomo. El pastor me regaña, me dice: ‘Cuidado, Ana se va a poner a tomarse sus traguitos’. Ahora tomo vino (..) Tomar ya no es mi vida. No es, porque me da como el guayabo moral de: ‘Mira tanto que te has esforzado y vas a tomar’. No, no estoy en eso”, añadió Ana María al programa de entretenimiento del Canal Caracol.

El polémico tema de Ana del Castillo y la bebida se remonta a años atrás. En julio del 2021 aseguró que le había prometido a Dios dejar de tomar hasta el 12 de octubre de ese año. “Ya el trago me estaba cayendo regularsón y yo ya borraba casete. Entonces decía: ¿qué hice yo ayer ve? Entonces cuando salía en las páginas yo veía todos los comentarios (...) Me daba un guayabo moral y le prometí a Dios, una promesa que no voy a decir, si yo cumplo esa promesa hasta el 12 de octubre vuelvo a tomar”, dijo. Después de esa fecha, Ana retomó el consumo de licor.

La cantante vallenata fue recientemente nominada a los premios Grammy Latino en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenata. “Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3,3-4″, escribió en sus redes sociales para festejar su inclusión en el importante listado de la Academia Latina de la Grabación.