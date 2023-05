Ana de Armas: Ben Affleck, Alejandro Piñeiro y más parejas de la actriz

Mucho antes de ser nominada al Óscar por Blonde, Ana de Armas ya gozaba de una experiencia dentro de Hollywood como una de las latinoamericanas más reconocidas de la industria. La actriz nació en Cuba y descubrió su gusto por la actuación gracias a que solía trasnochar viendo televisión junto a su abuelo y luego repetía los parlamentos de los actores de esas historias frente al televisor.

Te puede interesar: Adriana Lucía contó su reacción a compromiso de su hermana Martina La Peligrosa

Al terminar su educación básica Ana de Armas quiso prepararse como actriz y por ello se matriculó en la escuela de teatro. “Estudiando teatro aprendí mucho. Sin embargo, sentía una relación amor-odio con la escuela, porque tenían la regla que, si eres estudiante, no puedes trabajar. Justo después de mi primer año como estudiante, el director español Manuel Gutiérrez de Aragón me hizo una audición para La Rosa de Francia. Ese fue mi primer trabajo profesional y, por esa regla, no me sentí apoyada por los profesores” contó en una entrevista y recordó que hizo caso omiso y así rodó sus primeras dos películas a escondidas.

¿Quiénes fueron los novios de Ana de Armas?

Luego de vivir España, llegó hasta Hollywood, hasta el momento se ha destacado por sus papeles en Sin tiempo para morir, Entre Navajas y secretos y Blonde. Su vida amorosa es otro aspecto de ella que también ha sido tendencia, una de sus primeras parejas en la farándula fue el actor español Marc Clotet, con quien se casó en el 2011, a solo un año de ser novios. Sin embargo, firmaron el divorcio en 2013.

Vea también: Anuel comparte la primera foto junto a su hija con Melissa Vallecilla

Ese mismo año, hasta el siguiente, se conoció su relación con el director y guionista español David Victori. Al año después, en el 2015 se vinculó con el agente estadounidense Franklin Latt. En el 2016 fue relacionada sentimentalmente con el actor Edgar Ramírez, y aumentaron los rumores desde que compartieron un beso ante la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes cuando protagonizaron la película Manos de piedra, sin embargo, ambos declararon que solo tenían una fuerte amistad. En el 2017, y durante un año, presumió de su amor con el pintor cubano Alejandro Piñeiro. Posteriormente, sostuvo uno de los romances más sonados de la farándula, Ana y Ben tras conocerse en el set de la película Deep Water. Ahora, la actriz sostiene una relación estable con Paul Boukadakis, uno de los jefes ejecutivos de la aplicación de citas Tinder.

Ben y Ana tuvieron un amor de cuarentena Fotografía por: Getty Images

¿Cuánto duraron Ana de Armas y Ben Affleck?

Anteriormente Ana de Armas se volvió una estrella perseguida por los paparazi, pues estuvo de romance con Ben Affleck ahora esposo de Jennifer López. La historia de amor entre la actriz y el actor comenzó luego compartir el set de la película Deep Water. Duraron algo más de nueve meses e incluso se mudaron juntos a la mansión de él en Los Ángeles. La relación era tan seria que el actor, de entonces 48 años, y la actriz cubana, de 33, estuvieron en acuerdo en que ella conociera a Jennifer Garner, la ex de él, y a la madre de él, Anne Christina. Incluso se dijo que Ana recogía eventualmente a los hijos de Affleck en el colegio. Todo parecía que irían al altar, pero en ese mismo 2020 rompieron.

Puedes leer aquí más noticias del entretenimiento

Se dijo que la ruptura se dio porque estaban en momentos diferentes de sus carreras y que de repente, ella querría ser madre y para él sus tres hijos ya eran suficientes. También se especuló que él querría tenerla cerca y ella estaba priorizando su carrera y eso implicaba ir a muchas ciudades. Como sea la pareja que fue noticia en pandemia, se separó.