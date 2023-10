Amparo Grisales y César Escola tuvieron fuerte pelea en Yo me llamo: “no me pegue”

Un doble capítulo de Yo me llamo se vivió en la noche del 10 de octubre. El programa de imitación del Canal Caracol tuvo sobre el escenario a los artistas que le dan vida a cantantes como Diomedes Díaz, Gilberto Santa Rosa, Shakira, Ángela Aguilar, entre otros. Como usualmente sucede, los jurados no estuvieron de acuerdo con algunas de sus opiniones respecto a algunos concursantes, sin embargo, hubo un momento en particular que generó grandes tensiones.

Fue justamente después de la presentación de Ángela Aguilar que se desató una acalorada discusión entre Amparo Grisales y César Escola, dos de los integrantes del panel de jurados que también está conformado por el cantante Pipe Bueno. La diva de Colombia y el músico argentino intercambiaron varios argumentos, luego de darse cuenta de que tenían una perspectiva diferente a lo que la joven acababa de hacer sobre la tarima. La concursante interpretó Como la flor, canción de Selena en su versión original e interpretada de nuevo por Aguilar.

A la manizaleña no le gustó la presentación, de hecho, aseguró que la imitadora de la artista mexicana había cantado ‘muy mal’. Escola, por su parte, comentó que no había escuchado la voz de la cantante original y que para él, la versión de Como la flor, de Ángela Aguilar tenía un poco más de inocencia que la interpretación de Selena.

Durísimo el agarrón entre César Escola y Amparo Grisales en Yo me llamo pic.twitter.com/ObJ3lqJcfH — Ana (@PuraCensura) October 11, 2023

Fue ahí cuando Grisales interrumpió al argentino y comenzó la discusión. “No, en esta versión está Selena. Sí, baila como Selena, se mueve como Selena, no, ningún inocente”, dijo Amparo en su intervención. “Al menos yo la veo así, y no la veía ‘cadereando’ tanto”, respondió Escola.

La pelea de Amparo Grisales y César Escola

La discusión continuó direccionada a este tema, y el músico argentino mostró su malestar cuando Amparo le pidió que viera el video de Ángela Aguilar para que se diera cuenta de lo ella le estaba diciendo. “Lo podemos ver las veces que quieras, Amparo, lo he visto, lo he estudiado”, sentenció Escola.

La imitadora se bajó de escenario tras la evaluación de los jurados y la discusión siguió en la mesa de los jueces. “La inocencia no tiene nada que ver con el talento, mi amor”, le dijo la actriz a Escola. “Y, ¿quién está hablando de eso? yo estoy hablando de la forma de bailar, no estoy diciendo si se acostó, si no se acostó, no estoy hablando de esa inocencia, estoy hablando de la inocencia de moverse en el escenario. Yo no la veo Ángela Aguilar como bailó ella, y ya”, aclaró Cesar.

“No me pegue, pues. No mijo, pero no grite tanto. No le estoy levantando la voz. No señor”, concluyó Amparo.