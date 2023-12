Amparo Grisales sorprendió a exconcursante de ‘Yo me llamo’ con tremendo regalo

Yo me llamo es un concurso que ha lanzado al estrellato a cantantes que eran poco reconocidos entre el público. Tal es el caso de Sadid Márquez, quien imitó a J Balvin en la octava temporada (2022) y en días recientes recibió una grata sorpresa por parte de Amparo Grisales, jurado del programa.

El imitador de J Balvin en 'Yo me llamo' llegó a la final del 2022 Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

¿Qué le regaló Amparo Grisales a ‘Yo me llamo J Balvin’?

Resulta que Max, el perro de Sadid, está extraviado desde agosto pasado en Bogotá y no ha podido encontrarlo, por más que ofreció jugosas recompensas y lo buscó en cada rincón de la ciudad. Incluso, fue fallida la ayuda que recibió de César Escola en su momento.

Por esta razón, ‘La Diva de Colombia’ quiso tener un detalle con su antiguo pupilo y le obsequió una nueva mascota, a la que rescató hace tiempo de las calles y tenía bajo el cuidado de un refugio.

“A él le robaron a su perrito y yo, esta semana, acabo de adoptar a un perro de la misma raza que también se llama Max. Creo que no pudo conseguir un mejor padre que a mi querido Sadid (...) Un beso y feliz Navidad, mi amor. Deseo que el universo te cumpla todos esos sueños que has manifestado, y que sean bendecidos y prosperados. Te lo digo de verdad, eres un crack y un talentoso”, comentó Amparo Grisales por medio de una publicación en Instagram.

Por su parte, el doble de J Balvin en Yo me llamo se mostró agradecido, conmovido y complacido por esta nueva oportunidad que le da la vida de tener otra mascota. No obstante, advirtió que la búsqueda de su primer perro no concluirá todavía.

“Mi Amparito, antes que nada quiero agradecerte por tan hermosas palabras. Te admiro mucho porque eres un ser lleno de luz y buena vibra. Voy a contar esta historia de Max, un angelito que llega a nuestras vidas gracias a tu hermosa labor. Gracias porque es como si mi cachorro me estuviera buscando y sé que no es casualidad esto que está pasando, Dios lo quiso así”, concluyó al respecto el imitador de ‘El niño de Medellín’.

La novia de ‘Yo me llamo J Balvin’ que también estuvo en el programa del canal Caracol

Se trata de Lor Angie Ramírez, una joven artista que, en 2022, imitó a Jennifer López en este concurso musical.

El talento y la similitud que la doble de JLo tiene con la artista original la llevaron a estar en las galas finales. Sin embargo, no logró disputar el premio mayor.

Su derrota en Yo me llamo no fue impedimento para aprovechar la popularidad que ganó entre el público. Por el contrario, se animó a participar, meses después, en un formato similar de la televisión chilena, llamado Yo soy, donde obtuvo el mismo resultado.