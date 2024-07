Amparo Grisales se desahogó por delicada situación que atraviesa: “Ladrones farsantes”

Sorprendidos y preocupados quedaron los seguidores de Amparo Grisales en horas recientes, tras conocer la delicada situación de la cual es víctima ‘la diva de divas’, quien se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Amparo Grisales pidió ayuda a sus seguidores en este momento. Fotografía por: Felipe Marino

¿Qué le pasó a Amparo Grisales?

Resulta que la actriz y jurado de Yo me llamo se llevó un gran enojo al descubrir que su imagen y su voz son utilizadas con ayuda de la inteligencia artificial para estafar incautos por medio de redes sociales.

De acuerdo con la publicación de Amparo Grisales, en Facebook está rondando una falsa publicidad en la que habla de sus supuestos problemas de salud.

“Quiero compartir con ustedes algo muy personal y que nunca he contado en público: llevo 10 años luchando contra la hipertensión. A los 56 años me diagnosticaron hipertensión arterial y, desde entonces, mi vida se ha convertido en una lucha constante. Acciones tan simples, como ir al baño o subir las escaleras, me dejan agotada y mareada. Hacer ejercicio físico es simplemente imposible para mí. En los últimos años, los médicos han estimado que mi riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular se ha multiplicado por cuatro”, es el testimonio que se escucha en la fraudulenta grabación, con la cual se promocionan medicamentos y tratamientos de dudosa procedencia.

Amparo Grisales envió mensaje a quienes le inventan enfermedades

“No se dejen engañar que yo soy pura, sana y armoniosa ¡Gracias a Dios tengo una salud maravillosa! Si no fuera así, yo misma estaría anunciándolo en mis redes. Ladrones, farsantes, fracasados y enfermos ¡Cómo pueden inventar tantas cosas! Robarse mis fotos e imitar mi voz para vender productos que pueden envenenar, pues son tan falsos como lo que ellos están diciendo ¡Son un peligro!”,

Por último, Amparo Grisales aprovechó la ocasión y solicitó ayuda a sus seguidores para poder reportar y eliminar esta falsa publicidad.

“¡Gente sin escrúpulos! Generalmente, lo anuncian en Facebook y yo ni lo tengo ni lo uso. Si tienes esa aplicación, ayúdame a denunciar esta cuenta ¿Esa gente no sabe que existe el karma y que todo lo que me están achacando se les puede devolver? A mí no me duele nada”, concluyó.