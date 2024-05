Amparo Grisales reveló por qué se casó con Germán Tessarolo. Esta es la razón

Amparo Grisales ha sido mu reservada con su vida privada; sin embargo, sus seguidores han estado al pendiente de los que ocurre en su ámbito profesional y personal.

Amparo Grisales.

Aunque desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula su vida ha estado expuesta a la opinión pública, la diva colombiana ha preferido mantenerse al margen de los comentarios de la gente y medios de comunicación, especialmente cuando se trata de algo relacionado con su área sentimental.

¿Por qué Amparo Grisales se casó con Germán Tessarolo?

En el 2012, la también actriz le concedió una entrevista a la revista Bocas, donde abrió su corazón e hizo varias reveladoras confesiones sobre su vida. No obstante, esas declaraciones se viralizaron nuevamente en las últimas horas luego que se filtrara una imagen de ella en su matrimonio con Germán Tessarolo, su primer y único esposo.

De acuerdo con lo que han reportado varios medios de comunicación nacionales, Amparo Grisales se casó cuando tenía 14 años, mientras que su entonces esposo, tenía 26.

La actriz reveló la verdadera razón por la que contrajo nupcias con el pintor. Según ella, inicialmente lo hizo por salir de su casa, pero también dejó claro que sí estaba enamorada.

“Me creía grande, me quería sentir mayor y me quería ir de la casa. Y como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó en mí. Y me casé”, aseguró.

El matrimonio del pintor y la actriz no duró mucho. Más adelante, Grisales conoció al mexicano Jorge Rivero, a quien describió como el hombre de su vida.

Foto de Amparo Grisales y su exesposo Germán Tessarolo

En el 2021, la actriz compartió una imagen con su exesposo, causando furor en redes sociales. “Un reencuentro inolvidable después de 46 años”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, dejando claro que no terminaron en malos términos, sino todo lo contrario, quedaron como buenos amigos.

“Espectacular, qué pareja”, “hermosos”, “es lindo verlos juntos”, “qué bonito, el amor a la vida y sus vivencias todo lo puede”, “bacano que sean amigos tantos años después, cuántas parejas no terminan mal”, “parece que es su gran amor; en gran parte de sus obras femeninas hay muchas facciones de Amparito”, “esperaron 46 años para esta bella foto”, comentaron algunos internautas.

Amparo Grisales en ‘Las muñecas de la mafia’

La actriz se destacó, entre otras cosas, por su papel de Lucrecia en Las muñecas de la mafia, quien era la exesposa del narcotraficante Braulio Bermúdez.

El personaje de la actriz se caracterizaba por sus lujos y comodidades. Una de sus preocupaciones principales era verse físicamente bien; de hecho, tuvo que asumir el reto de dejar al descubierto su tonificado cuerpo, por lo que terminó recibiendo miles de halagos en redes sociales.