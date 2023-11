Amparo Grisales reveló cómo es su hombre ideal: “Me gustan mayorcitos”

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia y una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Actualmente, la vemos todas las noches como jurado de ‘Yo me llamo’, junto a César Escola y Pipe Bueno.

Particularmente, durante esta temporada, ha dado de que hablar por el nivel de exigencia con los participantes. La manizalita ha estado en el ojo del huracán por los fuertes comentarios que ha tenido con los competidores.

¿Cómo le gustan los hombres a Amparo Grisales?

Aunque ‘La diva de la televisión colombiana’ siempre ha sido muy reservada con su vida personal, en esta ocasión, en una entrevista con Caracol Televisión, reveló detalles de su vida sentimental.

Durante la entrevista, la también actriz confesó que no tiene un prototipo de hombre, pero si le gustan con unas características especificas. “Me gusta que sea el corazón el que me lo diga, puede ser muchas cosas, no tengo un prototipo. Me gusta un tipo que se cuide porque yo me cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos.”, aseguró.

Además, aseguró que le gustan los hombres educados y auténticos. “Me gusta la caballerosidad de mis tiempos, los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles, que hablan bonito, que son sinceros, que tienen sentido del humor, inteligentes”, finalizó.

Su vida amorosa

Hace unos meses Amparo reveló, que a sus 67 años, sostiene una relación a distancia con noviazgo con un brasilero nueve años menor que ella. ”Es un galán, cortés, divino, guapo, tiene 58 años y menos mal no tiene redes sociales, porque este amor seguirá siendo solo para los dos”, dijo en una entrevista.

Amparo Grisales, Yo me llamo Fotografía por: Caracol Televisión

