Amparo Grisales presentó su canción en ‘Yo me llamo’: “Me resbala el qué dirán”

Con un deslumbrante vestido rojo, Amparo Grisales dejó impactados a los televidentes de Yo me llamo. La ‘diva de Colombia’ deslumbró al público que, noche a noche, la ve como jurado en el concurso de imitación de Caracol Televisión. La estrella manizalita interpreto Me ericé, un tango que precisamente hace referencia a su frase más famosa.

La también actriz abrió el capítulo número 86 de la novena temporada de ese formato, y lo hizo en medio de la ovación de pie que le dedicaron tanto el público y como César Escola y Pipe Bueno, sus compañeros del panel de jurados.

Puede leer también: Así se veía Mayppel, el actor de ‘Los Billis’, cuando estuvo en ‘La Voz Teens’

Acompañada de un grupo de bailarines, y rodeada de imágenes de fuego proyectadas en las pantallas del set de grabación, Amparo le dedicó el tema a las personas que la critican por su forma de ser. Invitó a sus haters a alejarse de ella y a sus fanáticos a amarla como lo han venido haciendo.

¿Qué dice la canción de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’?

“No te dejes confundir, mi corazón no es de metal. El mundo está lleno de odio y me resbala el qué dirán. Si me quieres odiar, si me quieres romper, si me quieres dañar, será tu suerte. Siempre recibes de lo que das. Si me quieres amar, te doy mi corazón, de canela mi piel, que es para ti. Si me quieres amar, si me quieres besar y conmigo soñar, besar mi boca, se vuelve loca cuando la tocas. Si me quieres amar, te doy mi corazón, de canela mi piel, que es para ti. ¡Ay, me ericé!… el corazón ¡Ay, me ericé! Empecemos ¡luces, cámara y acción! ¡Me ericé!”, cantó Amparo en su letra.

Te puede interesar: Carlos Vives habló de la ‘tusa’ de Shakira: “No es que esté herida sin razón”

Cuando Carlos Calero, presentador del programa, y sus compañeros de trabajo le preguntaron por su decisión de cantar en vivo, la jurado de Yo me llamo contó que la canción había sido una idea de su mamá y de su hermana Patricia. También mencionó que gracias al músico Carlos Báez esta canción se haya hecho realidad.

¿Por qué Amparo Grisales decidió lanzar su canción ‘Me ericé'?

“Mi mamá se me fue en el 16, y en 17 montamos la obra de teatro ‘Me ericé´. Pasaron los años, y de repente mi hermana me llama y me dice: ‘Amparo, por qué no has sacado ´Me ericé´, por qué no la cantas en el programa’ (...) dije: ‘este es el momento’. Es la semifinal de ‘Yo me llamo’. Me ericé es una frase de ‘Yo me llamo, que me ha acompañado desde la primera temporada”, explicó.