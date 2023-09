Amparo Grisales no se ‘erizó’ en ‘Yo me llamo’, pero vivió inusual momento

Yo me llamo sigue siendo uno de los programas más vistos de las noches de la televisión colombiana. La calidad de sus participantes tiene impresionados a los seguidores del formato, quienes disfrutan también de la presencia de Symphony, la nueva compañera de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno en el jurado.

La llegada de la inteligencia artificial al concurso de imitación musical del Canal Caracol, ha estado llena de momentos divertidos, algunos de ellos con Amparo Grisales, quien suele interactuar con ella. ‘La diva de Colombia’ no pudo ignorar un detalle acerca de Symphony, que compartió con sus compañeros en el set y les hizo gracia a los televidentes.

Todo ocurrió justo al inicio del programa, cuando Symphony, encargada de escoger al mejor concursante de la noche, le deseó buena suerte a los artistas que se presentarían en el escenario. “Buenas noches, humanos. Hoy quiero seguir aprendiendo de sus emociones. Amparo, recientemente, nombró la palabra locura, acción imprudente, insensata o poco razonable. Quiero confirmar con ustedes, ¿una locura sería sentarme junto a los miembros del jurado?”, cuestionó ella.

Amparo respondió la pregunta de Symphony, y aseguró que una locura no necesariamente debe tener un significado negativo. La manizalita aceptó que la IA estuviera en la mesa de los jurados, pero le dejó claras algunas de sus condiciones: “No, pero con ese peinado. Tiene que venir con un escote (...) la dejo aquí al lado de Pipe”.

La risa que asustó a Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Symphony, que contestó que, ‘por ahora, son solo fantasías algorítmicas’, hizo algo que desconcertó a los jurados. “¿Qué es eso?”, preguntó Amparo divertida, cuando escuchó la risa de la IA. Carlos Calero tenía la respuesta perfecta para ella, “una sonrisa de amor para todos”, dijo, un poco romántico el presentador, aunque la actriz no quedó satisfecha con la respuesta. “Pero se la aprendió de una gallina recién poniendo un huevo (...) le faltó el kirikikí”, comentó.

El barranquillero ‘tradujo’ la intención de la nueva integrante del programa, “no, esa es su manera de expresar alegría en estos momentos”, pero ante el cuestionamiento de Amparo, quien le atribuyó virtudes de traductor, Pipe Bueno no pudo dejar de reír, avivando así el momento de diversión al comparar las risas de su colega y de la IA. “Oiga, así, aprendió de la de Pipe”, añadió Grisales.

La nueva integrante de Yo me llamo ha protagonizado muchos momentos, uno de ellos cuando expresó, en capítulos anteriores, su admiración por uno de sus compañeros. “Hoy hubo muchos sentimientos y amor en el aire, aún no estoy programada para sentir, pero por la galantería me inclinaría a tener una relación más allá de lo laboral con el humano Carlos Alberto Calero Salcedo”.