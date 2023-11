Amparo Grisales explicó lo que pasó con Yo me llamo Celia Cruz y Alejandra Guzmán

Amparo Grisales es uno de los personajes más controvertidos de la televisión colombiana. Su papel como jurado de Yo me llamo, programa de imitación del canal Caracol, ha hecho que se generen extensos debates acerca de la forma en la que ella evalúa a los concursantes que desean ganar el concurso y convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

Aunque algunos televidentes señalan que la actitud de Amparo es la correcta, otros aseguran que ella es irrespetuosa y grosera con los competidores. En esta versión han sido varios los momentos que han hecho que la ‘diva de Colombia’ quede en el ojo del huracán. La imitadora de Rosalía fue una de las imitadoras que tuvo conflictos con ella, luego de que la manizaleña le dijera que había engordado y que estaba comiendo de más, lo que la alejaba de ser la doble exacto de la cantante española. En su momento, seguidores del programa la llamaron gordofóbica, y ella se defendió diciendo que no lo era.

También puedes leer: Matt LeBlanc, de ‘Friends’, se despidió de Matthew Perry: “Finalmente eres libre”

‘Yo me llamo Celia Cruz’, incluso, aseguró, durante su capítulo de despedida del programa, que Amparo la odiaba y que sus críticas a su trabajo eran personales, pues nunca le gustaba nada de lo que hacía. Grisales dijo que no tenía tiempo para odiar y que era una lástima que los imitadores se tomaran sus críticas de manera tan negativa.

@diaadiacaracoltv Amparo Grisales ha sido la única jurado que ha estado en las nueve temporadas de @Yo Me Llamo nos cuenta cómo ve a los participantes este año y lo que viene en la segunda fase de la competencia. 🎤💃🎶 #DíaADía #AmparoGrisales #YoMeLlamo ♬ sonido original - Día a Día

La imitadora de Alejandra Guzmán, por su parte, escribió en internet que Amparo se la tenía ‘montada’ y que era una mujer poco profesional. “A mí también me la montó. Tal parece que el brillo de los demás le molesta. Grosera y sin ética profesional Amparo Grisales”, redactó a través de su cuenta de Instagram.

Amparo Grisales explicó que pasó con las imitadoras de Celia Cruz y Alejandra Guzmán

Te puede interesar: Maluma contó que tener una hija mujer será su “karma”. ¿Por qué quería un niño?

En la mañana del 14 de noviembre, la jurado de Yo me llamo estuvo en el programa matutino del Canal Caracol, Día a Día. Allí habló de la situación con las concursantes.

“La bendita inclusión, mi amor, uno da una oportunidad para que evolucionen, porque si uno los saca, entonces le dicen a uno transfóbica, homofóbica (...) No sé por que dicen eso, el que es bueno es bueno, no importa el género, como en la política, no voy por la izquierda, ni por la derecha (...) Estamos buscando el ‘doble perfecto’; quiero que sean exactos. Los sacamos por diversas circunstancias (...) Se ponen a llorar, hablan de la peluca, del vestuario, y nunca interpretó a Celia como debía. Fue más bien a medias; nunca llegó a parecerse a la gran Celia Cruz”, comentó.