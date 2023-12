Amparo Grisales envió fuerte mensaje por indignante caso de maltrato animal

Amparo Grisales es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano, pues durante 51 años ha participado en diferentes novelas, series, películas y concursos televisivos. De allí que se le conozca como ‘La diva de Colombia’.

Sin embargo, la manizaleña también dedica su vida a la labor social en beneficio de los animales, más exactamente de los perros víctimas de maltrato o en condición de vulnerabilidad.

Amparo Grisales siempre se ha mostrado en defensa de los animales menos favorecidos Fotografía por: Instagram Amparo Grisales

Amparo Grisales se pronuncia contra caso de maltrato animal en Bogotá

Este 13 de diciembre se conoció el caso de Wanda, una perrita que era víctima de violentos golpes por parte de unas personas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Fue un video, en el que se observa al animal recibir varias pedradas y baldados de agua fría, el que se volvió viral en redes sociales y alertó a las autoridades, quienes acudieron a su rescate.

Las impactantes imágenes, que la Revista Vea se abstiene de publicar, causaron una gran indignación entre la comunidad internauta, incluida la jurado de Yo me llamo, quien no se abstuvo de publicar su opinión al respecto.

Con unas fuertes palabras, Amparo Grisales expuso su enojo en contra de las personas que tenían a Wanda en su casa para maltratarla, a quienes tilda de “miserables”.

“¡Muchos hijos de *u*a, cómo le lanzan ladrillos! Manden la dirección exacta. La gente que maltrata animales tendrá una vida miserable porque miserables son (...) ¡Cómo sería el ladrillazo que la dejó sentada!”, comentó a través de una publicación en X, antiguamente Twitter, en la que etiquetó a la senadora animalista Andrea Padilla.

La labor de Amparo Grisales con sus perros rescatados

La actriz de 67 años recoge a los animales que habitan las calles y los envía a varios refugios, en donde los apadrina para que tengan los cuidados necesarios.

No obstante, la intención de Amparo Grisales no es dejar a los perritos en estos lugares. Por eso, a través de una publicación que hizo en redes sociales a inicios del 2022, la estrella de Yo me llamo aseguró que las personas pueden aplicar para adoptar a sus rescates.

“William Cortés es el dueño de la granja canina ‘Dejando Huellas’, ubicada en el municipio de la Calera, Cundinamarca, y gracias a él mis rescatados están hermosos , felices y lejos del maltrato y el abandono (...) No se vale que les dejen en patios o terrazas encerrados, deberán ser parte de la familia, así que si quieren adoptarlos esas son las condiciones. Si quieren adoptar comuníquense con William”, explicó por medio de un video.