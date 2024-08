Amigo de Mauricio Leal dijo que se le apareció en sueños y le hizo inesperada revelación

Luego del revuelo que generó el video de Mauricio Leal, en el que se observan sus últimos instantes de vida, se conocieron varios testimonios de aquellos que compartieron a su lado. Tal fue el caso de Andrés Felipe Olarte, uno de los mejores amigos del estilista, quien aseguró que ‘El niño genio de la peluquería’ se le apareció en varios sueños y le hizo una inesperada revelación.

De acuerdo con las investigaciones, Mauricio Leal y Marleny Hernández, su madre, fueron asesinados por Jhonier Leal el 21 de noviembre de 2021 en la casa de La Calera donde vivían los tres. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo el mejor amigo de Mauricio Leal?

De acuerdo con lo expuesto por Andrés Felipe Olarte en una charla con La Red Viral, son varias las extrañas situaciones que le han ocurrido relacionadas con ‘Maito’, incluso, desde el día en que se enteró de su asesinato.

“A mí me pasó algo muy curioso. Yo soy una persona que va mucho con las energías, que cree en las señales y en cosas paranormales, por decirlo así (...) Sentí un golpe en la parte de atrás del carro y a Mauro lo siento sentado en mi espalda ¡Me dio un escalofrío!, pero, en realidad, nada de miedo. Yo le decía en mi mente: ‘Mauro, ¿qué pasó?’. Yo lo sentía achantado y confuso, y me da a entender que me va a decir qué fue lo que pasó por medio de un sueño”, explicó inicialmente.

Fue entonces cuando Andrés Felipe recordó la revelación que tuvo a través de un sueño en el que se le aparecieron Mauricio Leal y Marleny Hernández, quien también fue víctima del crimen.

“Tuve tres sueños más con él, pero siempre he sentido que está como en un limbo... ni triste ni alegre (...) El día antes de la captura de Jhonier volví a soñar otra vez, pero ahora con Mao y con la mamá. La mamá me dijo que muchas gracias por haber estado ahí, que nos vio y nos agradece por haber estado pendientes al llegar afuera de la casa (...) No he soñado con él últimamente, pero no me lo saco de la cabeza porque, siendo sincero, todo ha sido muy duro y el tema de la captura y la justicia a mí no me quita el dolor. Eso no hace que yo pueda dormir bien o que deje de pensar en el man”, agregó Olarte, quien también mencionó que una de sus clientas se soñó con Leal y este, según ella, le dijo: ‘Como Felipe Olarte piensa que pasaron las cosas, fue la forma en la que sucedieron’.

El mensaje del mejor amigo de Mauricio Leal a Jhonier Leal

En su charla con La Red Viral, el antiguo colaborador del famoso estilista contó cómo afectó este crimen al equipo de trabajo del salón de belleza en el que, junto a su amigo, colaboró por más de 8 años.

“Yo creo que al equipo de trabajo, que al final éramos como una familia, le rompieron el alma. Mauro, más que ser como un jefe, era un hermano, un padre y un ejemplo a seguir para muchos de nosotros (...) Mauro era una persona muy humilde, que saludaba de la misma forma a la famosa y a la señora de servicios generales”, explicó Olarte.

Por último, el amigo de Mauricio Leal aprovechó la ocasión y envió un fuerte mensaje a Jhonier Leal, familiar de las víctimas que hoy está condenado a más de 55 años de prisión por el doble homicidio.

“Duele que haya personas con corazones tan negros y sentimientos tan fuertes que lo dejan a uno sin palabras, la verdad”, concluyó.