Amigo de Andrea Valdiri se refirió a Felipe Saruma: “hablaba con otras, morrongo”

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue confirmada en noviembre del año pasado; sin embargo, todavía sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales y medios de comunicación de entretenimiento en Colombia.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de la pareja, quienes los veían muy enamorados y como todo un ejemplo de una gran familia, pues Saruma había asumido el rol de padre con Adhara, la hija que Andrea Valdiri tuvo con Lowe León. Además, la boda de los creadores de contenido fue una de las más ostentosas de la farándula en Colombia.

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

Una vez se hizo pública la noticia, en redes sociales se comenzó a rumorar sobre los posibles motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Una de las teorías es que el santandereano le habría sido infiel a la barranquillera. Asimismo, algunos internautas aseguran que, supuestamente, ‘La Valdiri’ se habría cansado de que él fuera tan “bueno”. De hecho, Saruma ha realizado algunos videos donde muestra algunas situaciones en pareja que serían una posible indirecta para ella.

¿Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri?

Recientemente, Javier Gómez, un amigo cercano de Andrea Valdiri, hizo unas reveladores confesiones sobre la relación de los creadores de contenido, que sorprendieron a muchos.

De acuerdo con lo que dijo, cuando Saruma inició su romance con Andrea, llegaron a tener una buena amistad; sin embargo, las cosas cambiaron cuando él se dio cuenta que el bumangués no era lo que aparentaba. “Con Saruma comenzamos a hablar por videollamada en pandemia, pero ya cuando yo me salí de la vida de Andrea, o sea, cuando él entró a la vida de ella yo ya no estaba. Yo lo tenía en un concepto de caballero, de chico perfecto”, dijo.

Gómez aseguró que Saruma salía con otras personas estando con Andrea: “después de que me enteré de muchas cosas me di cuenta que verdaderamente era mucho morrongo. Me enteré que por ejemplo, estaba hablando con otras personas siendo novio de Andrea, también muchas actitudes de él con su familia y muchas cosas, muy morrongo”, dijo.

De igual manera, aclaró que la relación de ellos dos no terminó precisamente por eso, pero que, no por eso, Saruma tiene que hacerse la víctima: “Tú no te puedes hacer como la víctima, tú no puedes ser morrongo, hacerte el desentendido cuando estás sabiendo que le están tirando a alguien que fue tu mujer. Que tú eras el papá más perfecto del mundo porque así te vendieron en redes y que aparte te vuelven famoso a ti, a tu hermana, a tu mamá y a tu papá y que tu propia familia le tire a la persona que los volvió famosos, pues muy duro ¿No?”, aseguró para The Corner TV.

En redes, por supuesto, los internautas dejaron sus opiniones: “Saruma ya era conocido por su trabajo”, “Felipe si era famoso desde antes”, “Saruma no se ha hecho la víctima. sólo que Andrea es muy escandalosa por todo”, “lo que pasó fue que la Valdiri no pudo ponerlo mal como a los otros”.