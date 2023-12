Alina Lozano y Jim Velásquez viven su primera crisis marital: “Se fue de la casa”

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron el pasado 23 de noviembre en medio de las críticas que rodean su relación amorosa. Y aunque apenas ha pasado una semana de la boda, la pareja ya vive su primera crisis matrimonial.

Lo ocurrido con Alina Lozano y Jim Velásquez causó dudas sobre la veracidad de su relación Fotografía por: Arturo Rodríguez/Revista Vea

¿Qué pasó entre Alina Lozano y Jim Velásquez?

La actriz sorprendió este 30 de noviembre, tras contar a través de una transmisión en Facebook que su esposo, quien es 30 años menor, se fue del apartamento donde viven juntos para por un problema que tuvieron el día anterior.

“Me estoy preguntando en dónde está mi marido. Yo creo que él está en crisis. (…) Se fue para donde mis suegros, lo cual me parece bien”, explicó a su numerosa comunidad de seguidores.

De igual manera, Alina Lozano contó que ha intentado comunicarse con Jim Velásquez, pero solamente le responde mensajes o llamadas que tenga que ver con temas laborales.

“No hablo con él. Entiendo que quiera oxigenarse, compartir con sus papás, pero yo no me comunico con él. Le escribo y no me responde (…) y si lo hace, me contesta lo estrictamente necesario y cosas de trabajo. Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla ¡En tú cara Jim!, y me la pongo cuando aparezcas”, aseveró.

No tengo plata para la luna de miel 😳🔥 Publicado por Alina Lozano en Jueves, 30 de noviembre de 2023

¿Por qué pelearon Alina Lozano y Jim Velásquez esta vez?

De acuerdo con lo expuesto por la bogotana de 54 años en una transmisión anterior, los problemas con Velásquez tendrían origen en los celos que siente de Sebastián, el hombre encargado de controlar sus redes sociales.

“Por alguna razón que desconozco Jim le tiene muchos celos, pero ya rayando en… como es él cuando entra en crisis (...) Yo lo entiendo perfectamente, pero eso no quiere decir que yo deje de trabajar o que no pueda hacerlo con Sebastián, eso nunca lo voy a hacer”, agregó.

Por último, Alina Lozano mencionó que estos problemas con Jim Velásquez no van a quitarle la paz, pues considera que su esposo es quien debe tomar la iniciativa de resolver sus diferencias.

“He aprendido a valorarme y a quererme muchísimo. Antes sí, me rasgaba las vestiduras, pero ahora no. Aparecerá cuando tenga que... y lo hablaremos”, concluyó la actriz de Pedro el escamoso, lo cual generó una gran cantidad de reacciones entre su numerosa comunidad de seguidores y también de detractores.

Esta crisis matrimonial entre la famosa pareja llega justo unos días antes de su luna de miel, la cual van a celebrar en un exótico destino, tal y como lo revelaron el día de su boda a la Revista Vea.