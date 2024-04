Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron nueva revelación: “vamos a tener trillizos”

Luego de su matrimonio en noviembre del año pasado, Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de sus planes de tener hijos, pese a que la actriz es más de 30 años mayor que el actor.

Te puede interesar: Alina Lozano tomó difícil decisión por su embarazo: “divorciarse es fuerte”

Alina Lozano y Jim Velásquez. Fotografía por: Arturo Rodríguez/Revista Vea

Para muchos seguidores era imposible que ‘Doña Nidia’ de Pedro el escamoso pudiera quedar en embarazo; sin embargo, hace unas semanas confirmó que, después de un tratamiento de fecundación in vitro, ya está en la dulce espera de su primer bebé con Jim Velásquez. Según la pareja, ese procedimiento, supuestamente, tuvo un valor de 100 millones de pesos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos hijos van a tener Alina Lozano y Jim Velásquez?

En sus redes sociales, donde acostumbran a publicar todo sobre su relación, la pareja hizo un nuevo anuncio hace unas horas. “Hola amigos les tenemos una noticia, no es uno, ni son dos, son tres. Vamos a tener trillizos”, dijo Alina.

Enseguida, Jim la interrumpe y explica el por qué, supuestamente, tendrán tres bebés. “Lo que pasa es que cuando se hacen embarazos in vitro, que son una donación de óvulos de una mujer joven se fecunda con los espermatozoides del hombre en un laboratorio, es muy probable que cuando esto pasa y se insertar los óvulos en el útero de la mujer ya fecundados hay posibilidad de que sean trillizos, entonces podemos tener tres bebés”, dijo emocionado.

No obstante, la actriz expresó su preocupación con los deseos de su esposo, aclarando que todavía no es un hecho, pero que, le preocuparía tener tres bebés, no solo por la edad, sino por todos los gastos que representarían. “No, no, no sabemos eso. Quedé impresionada, no, todavía no sabemos, pero yo digo que sea uno, ¿qué va a haber plata que aguante?, no nada, uno solo, esos son algunos casos, pero no todos”.

Vea también: Alina Lozano reveló el nombre de su hijo con Jim Velásquez: “pobre bebé”

En redes sociales, muchos seguidores insisten en que no les creen que lo que publican es cierto. Algunos siguen pensando la teoría que, supuestamente, Alina y Jim hacen eso para ganar seguidores. “Qué gran invento y después dirá que los perdió todo para cotizar”, “ya pasaron el límite de la ridiculez. ¿En serio que no se analizan? ¿En serio que disfrutan siendo ridículos? Que una imagen ganada tiempo atrás, hoy día está por el piso”, “qué ridiculez tan grande”, “ya me da pereza con ellos”, “qué pareja tan fastidiosa”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Como lo dijo Alina, no es confirmado que vayan a tener trillizos, podría ser una posibilidad, pero por ahora, deben esperar resultados médicos.