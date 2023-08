¿Montaje? Alina Lozano y Jim Velásquez despertaron dudas sobre su ruptura

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan días siendo tema de conversación, luego de contarle a seguidores y medios de comunicación que pusieron fin a su relación amorosa, la cual fue duramente criticada, entre otras cosas, por la diferencia de edad que existe entre ambos, pues ella tiene 54 años y él 24.

“Tengo que reconocer que estoy afectada. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que cuando hicimos pública la relación pasaron muchas cosas. Soy yo la que me voy de la relación porque se nos salió de las manos. Y es que el amor no es para sufrir”, fue el mensaje que envió la actriz.

Según Jim, todo terminó por una pelea que se generó tras él mostrarse junto a su exnovia en Barichara, donde los habían contratado para unas fotografías juntos Fotografía por: @drfelipegonzalez

A pesar de reiterar en diversas ocasiones que su separación es real, los cuestionamientos para Alina Lozano y Jim Velásquez no se han hecho esperar por parte de quienes advierten que, presuntamente, la ruptura entre ambos actores hace parte de un montaje para llamar la atención.

Las dudas entre los críticos de la pareja aumentaron gracias a un video que ambos publicaron en redes sociales. En la grabación se mostraron juntos de nuevo, según ellos, para dar la cara a sus seguidores y aclarar que su romance ahora hace parte del pasado.

“Hacemos este video para confirmarles que la relación se acabó, que el compromiso queda cancelado y ya no somos pareja. Me imagino que ustedes lo han visto porque todos los medios de comunicación lo sacaron, pero nosotros queríamos darles la cara y contarles que esto no va más”, aseguró Jim Velásquez en la publicación.

¿Por qué dicen que la ruptura entre Alina Lozano y Jim Velásquez es falsa?

El video que Jim y Alina publicaron juntos dejó varias dudas, entre las cuales destaca la tranquilidad con la que ambos se refieren a este “doloroso momento”, pues así lo han llamado ellos mismos.

De igual manera, la incertidumbre sobre esta ruptura surgió porque, en varios momentos de la grabación, el influenciador se muestra bastante cariñoso con su antigua prometida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en cómo terminó la grabación, pues Alina Lozano y Jim Velásquez dieron a entender que continuarán con la relación, pero enfocada en “la acción” y así combatir la falta de relaciones íntimas que tendrán a partir de ahora.

“¿Tú eres consciente de que se viene un verano largo para los dos? Yo, por ejemplo, estaré sola por mucho tiempo, pues de la noche a la mañana no voy a meter con nadie; entonces si tú me lo pides, yo puedo pasar una noche más contigo como una reserva de amor”, aseveró la actriz de Pedro el escamoso, tras lo cual su expareja la tomó de la mano y salieron corriendo.