Alina Lozano y Jim Velásquez aplazaron su matrimonio ¿Se arrepintieron?

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a su comunidad de seguidores con un anuncio sobre su matrimonio, el cual oficializaron hace varias semanas.

Por medio de un video publicado en las redes sociales de la actriz, la pareja confirmó que por estos días han pasado momentos de duda antes de casarse.

“Alina Lozano me dijo que nos viéramos, pero con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar y que no se quería vestir de blanco”, aseveró Jim Velásquez.

La confesión hizo que muchos de sus seguidores especularan que no habrá boda

“Ante la fuerte noticia yo me quedé callado y esperé a ver qué me decía, luego tuvimos una charla muy extensa para entender los puntos de vista del uno y del otro. Nos dimos cuenta que estos problemas antes de casarse son serios y tienen que resolverse”, agregó el también actor sobre su reacción.

Posteriormente, la actriz de Pedro el escamoso explicó en detalle cómo fue la reacción de su prometido al saber que ella no se siente preparada para decir “si acepto” en el altar.

“Cuando yo le dije a Jim y traté de explicarle él me respondió bravo, me dijo que yo sí podría casarme, sin importar de que sea de blanco o de otro color. Sin embargo, yo sí sentía eso entre pecho y espalda, sentía que le tenía que decir (...) Jim se puso muy rojo cuando le dije eso, lo vi molesto y bastante inquieto. Supongo que él creyó que yo le iba a terminar la relación, pero no es así, necesito es un poco más de tiempo”, indicó Alina Lozano en su publicación.

¿Jim y yo terminamos? Posted by Alina Lozano on Friday, July 7, 2023

¿Cuándo y dónde se van a casar Alina Lozano y Jim Velásquez?

De acuerdo con lo expuesto por la colombiana de 54 años, la boda estaba planeada para llevarse a cabo en septiembre, pero debido a las dudas que ella tiene quedó pospuesto todo para el mes de octubre.

La ceremonia y la celebración se realizarán en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, pero puede que esto también esté expuesto a cambios.

Por último, Alina Lozano aprovechó la ocasión para admitir que tomaron otra decisión antes del matrimonio, pues tanto ella como Jim Velásquez firmaron capitulaciones para conservar su patrimonio personal en caso de un divorcio.

“Les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta y vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío”, concluyó, advirtiendo que busca asegurar el futuro de su hijo.