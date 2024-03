Alina Lozano rechazó agresión a Jim Velásquez y dijo que fue su culpa

Alina Lozano y Jim Velásquez tienen una de las relaciones amorosas más polémicas del mundo de la farándula del país. La diferencia de 30 años de edad entre ambos ha hecho que sean criticados en redes sociales, así como por el tipo de contenido que hacen en internet.

Aunque en muchas ocasiones se acusó a los dos actores de sostener una relación falsa para promocionar sus carreras profesionales, los artistas contrajeron matrimonio en noviembre del 2023, en el municipio de Subachoque.

Recientemente, Jim se convirtió en noticia tras denunciar, en sus redes sociales, que había sido víctima de violencia física por parte de una mujer en plena vía pública. De acuerdo con lo que contó en su cuenta de Instagram, todo ocurrió en el Huila, lugar en el que se encuentra trabajando.

Tal y como mencionó, se encontraba con unos amigos cuando una mujer se le acercó para preguntarle si él era Jim Velásquez. Al contestarle que sí era, comenta el joven, la mujer comenzó a insultarlo y a decirle que por culpa de él habían despedido al vigilante del conjunto en el que vive Alina, que él y su esposa son muy ‘escandalosos’, y que no deberían estar haciendo contenido para redes sociales porque no son ‘un buen ejemplo para la sociedad’.

Jim relató que la agresora se le fue encima y comenzó a golpearlo, por lo que sus acompañantes tuvieron que sacarlo de aquella desafortunada situación. En el video se ve a Jim con un rasguño en su nariz y con un leve moretón al lado de uno de sus ojos. “Mis amigos me la quitaron de encima, literalmente, porque estaba encima mío”, señaló.

“Hago este video para hacerles un llamado, por favor, de que la violencia no puede ser nunca, nunca, en ningún caso, justificable. Que nos tenemos que informar bien antes de actuar, informarnos de cómo suceden las cosas realmente. Afortunadamente no pasó a mayores, ya todo se normalizó. No a la violencia”, sentenció y concluyó.

¿Qué dijo Alina Lozano de la golpiza a Jim Velásquez?

Ahora, tras conocerse la versión del creador de contenido, la misma Alina se refirió al tema y condenó los hechos que tuvo que sufrir su esposo. En el clip subido a su cuenta de Instagram asumió toda la responsabilidad de los hechos y mencionó que todo el conflicto con el vigilante de su edificio fue netamente con ella.

“Yo fui la que me salí de los ‘chiros’, yo fui la que hice un estallido de rabia, yo fui la que miré esto desde el lado emocional (...) asumo la responsabilidad de haber subido esa historia, seguramente me equivoqué, amigos. Y asumo, si me equivoqué, la equivocación”, dijo Alina Lozano.

La actriz aclaró que ella no fue la culpable de que despidieran al celador de su edificio y que, de hecho, el funcionario sigue ocupando su cargo, a pesar de la discusión que sostuvo ella con él por, supuestamente, prohibir la entrada de Jim al edificio.