Alina Lozano les contestó a quienes le dijeron ‘vaca’

a relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez es una de las más polémicas de los últimos años en el mundo de la farándula nacional. Los dos actores han generado escándalo, no solo por la evidente diferencia de edad que se llevan entre sí (30 años), sino también por el tipo de contenido que hacen en redes sociales.

Los artistas contrajeron matrimonio en noviembre del 2023, en el municipio de Subachoque, con lo que acallaron los rumores que señalaban que su noviazgo era una farsa para ganar seguidores y publicitar sus carreras.

Recientemente, ambos fueron noticia en los tabloides nacionales. Además de anunciar sus intenciones de querer convertirse en padres, el intérprete denunció que había sido víctima de violencia física por una mujer en plena vía pública.

Justamente, por estos días, la artista emocionó a sus fanáticos al revelar que estaba teniendo síntomas muy similares a los que tuvo cuando estuvo embarazada y a la espera de su hijo, Samuel Lozano Bordon, producto de la relación amorosa que tuvo con su colega, Mijail Mulkay.

Alina Lozano asegura que está embarazada

Por tercera vez, la actriz se sometió una prueba de embarazo. Ella y su esposo, Jim, registraron todo y mostraron, entre lágrimas, en su cuenta de Instagram, que el test salió positivo y que se convertirán en padres. Según contaron en el clip, el embarazo llega tras intentarse, por última vez, ser papás de manera natural, pues de lo contrario buscarían otra forma como la adopción.

Alina Lozano le contestó comentarios contra su nuevo look

A finales de marzo la actriz mostró el nuevo look que había decidido hacerse: el cabello muy corto y completamente blanco. “Hoy celebro dejarme mis canas, ser peli blanca y si me quieren llamar abuela, háganlo (...) He expuesto mi vida y lo que me está pasando en este momento de mi vida, con mi pareja y con mi matrimonio. Todo es público por voluntad propia, así que les quiero decir que opinen lo que quieran”, expresó la actriz, reconocida por producciones como Pedro el escamoso y Pobres Rico.

Luego de ello, recibió muchas críticas y burlas, por lo que decidió contestar. Dentro de lo que le dijeron estuvo que parecía una vaca. “La vaca es completamente productiva (...) mire la cantidad de cosas que nos proporciona (...) esa comparación me encantó”, dijo.