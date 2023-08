Alina Lozano es criticada por mostrar su dolor tras ruptura con Jim Velásquez

Desde hace unos meses, Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez, se convirtieron en tendencia en redes sociales, al anunciar que sostenían una relación sentimental, lo impactante, era la diferencia de edad, pues el joven de 24 años y la actriz de 54 no dudaron en compartir su amor con los internautas.

Meses después de que acapararan los titulares de varios medios de comunicación, por sus polémicos y cómicos videos, la pareja anunció su matrimonio, pero lo que parecía ser un “cuento de hadas”, se convirtió en una amarga historia de desamor, cuando hace unos días, anunciaron su ruptura.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez atraviesan por duro momento: “No estamos bien”

Alina Lozano y Jim Velásquez están en los preparativos para su boda, que será dentro de pocos meses. Los actores lucen muy enamorados. Fotografía por: Instagram

Por medio de un live en Facebook, la actriz comunicó la noticia a sus seguidores: “En este momento estoy empezando a sufrir y yo no quiero esto. Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó”, aseguró.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación: “no fue por la edad”

Seguidores critican a Alina Lozano

Tras la ruptura, Alina se ha mostrado muy afectada en redes sociales, tanto así, que sus seguidores la han juzgado por mostrar su dolor a través de una pantalla. La actriz no aguantó las críticas y respondió con un contundente mensaje.

“Muchas gracias a las personas que me han enviado mensajes cariñosos y llenos de fuerza, el amor mueve al mundo y el desamor también. Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo, como esas personas que me dicen ‘Señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así'. Claro, porque estamos habituados solo a exponer las relaciones bonitas, pero las historias no son cuentos de hadas y estas cosas pasan, es duro y fuerte, pero simplemente es así y nada que hacer”, dijo.

Te puede interesar: Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella”