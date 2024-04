Alina Lozano anunció que está embarazada: “Se nos hizo el milagrito”

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez es una de las más polémicas de los últimos años en el mundo de la farándula nacional. Los dos actores han generado escándalo, no solo por la evidente diferencia de edad que se llevan entre sí (30 años), sino también por el tipo de contenido que hacen en redes sociales.

Los artistas contrajeron matrimonio en noviembre del 2023, en el municipio de Subachoque, con lo que acallaron los rumores que señalaban que su noviazgo era una farsa para ganar seguidores y publicitar sus carreras.

Recientemente, ambos fueron noticia en los tabloides nacionales. Además de anunciar sus intenciones de querer convertirse en padres, el intérprete denunció que había sido víctima de violencia física por una mujer en plena vía pública.

Justamente, por estos días, la artista emocionó a sus fanáticos al revelar que estaba teniendo síntomas muy similares a los que tuvo cuando estuvo embarazada y a la espera de su hijo, Samuel Lozano Bordon, producto de la relación amorosa que tuvo con su colega, Mijail Mulkay.

Alina Lozano se hizo la segunda prueba de embarazo

“He sentido cosas que sentí en mi primer embarazo como que se me quitaron las ganas del dulce y el azúcar y yo soy adicta. Segundo, se me bajaron las ganas de comer muchísimo, en general y también me he subido de peso”, comentó en una publicación en la que reveló que se había sometido a una prueba de embarazo para salir de las dudas.

Aun con la esperanza de estar a la espera de un bebé, el resultado del test salió negativo, lo que entristeció a la pareja. “Bueno, no importa, te amo mucho, vamos a seguir intentando, no te preocupes, vamos a seguir luchando por tener el bebé que tanto queremos y por agrandar la familia las veces que sea necesario”, comentó Velásquez en medio de sus intentos para animar a la actriz. Según revelaron, esa prueba de Alina fue la segunda.

Alina Lozano asegura que está embarazada

Por tercera vez, la actriz se sometió una prueba de embarazo. Ella y su esposo, Jim, registraron todo y mostraron, entre lágrimas, que el test salió positivo y que se convertirán en padres. Según contaron en el clip, el embarazo llega tras intentarse, por última vez, ser papás de manera natural, pues de lo contrario buscarían otra forma como la adopción.