Alina Lozano atacó a Laura Acuña con fuertes críticas ¿Qué pasó?

Una fuerte controversia se suscitó en horas recientes alrededor de Alina Lozano y Laura Acuña por cuenta de los inesperados ataques que la actriz hizo en contra de la presentadora a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Alina Lozano y Laura Acuña?

Aunque no existe un conflicto directo y explícito entre ambas, pues todavía son varias las dudas que existen sobre lo que ocurrió, la disputa surgió a raíz de los comentarios que la también influenciadora hizo sobre una entrevista que Acuña realizó al actor Diego Serna.

En sus comentarios, Alina Lozano expresó el descontento que le generó la forma en que se llevó a cabo dicha entrevista, argumentando que su colega fue tratado de manera irrespetuosa. Razón por la cual invitó a denunciar este tipo de situaciones, ya que considera que todos los seres humanos merecen respeto y no deben ser tratados mal en espacios públicos.

“Yo soy de la opinión que ese tipo de cosas hay que denunciarlas porque para eso están las redes, y todos los seres humanos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio así para que nos traten mal. Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque a mí me pasa eso, y vuela la que sabemos al zarzo. Que por ser menor de edad no merece ser actor, o sea, quién es ella”, fueron las declaraciones de Alina Lozano que, hasta el momento, no han sido respondidas por Laura Acuña.

La presentadora que tendría bloqueada a Laura Acuña en WhatsApp

Bastante polémica generó en redes sociales la presentadora Carolina Soto, luego de mostrar la pantalla de su celular en redes sociales y, tras un descuido, dejar expuesto que tiene bloqueado el contacto de su colega Laura Acuña en WhatsApp.

Todo ocurrió luego de que Jhovanoty, su compañero de set en Día a Día, le pidiera agregarlo al grupo en el que están los conductores del programa del canal Caracol, quienes también son muy amigos. Fue entonces cuando los seguidores de Carolina Soto notaron que, en su celular, aparece el contacto ‘Laura Acuña Cel’. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la advertencia que mostró la aplicación justo debajo del nombre de la presentadora bumanguesa: “Desbloquear para añadir”.

Ante los rumores que se desataron luego de eso y que señalaron una mala relación entre ambas, la presentadora de Día a Día se encargó de desmentir esta versión de forma inmediata y, como era de esperarse, explicó por qué tiene bloqueada a su colega en WhatsApp: “¡Qué tal la gente tan bochinchera! Sí, tengo una Laura Acuña bloqueada, pero porque ese número ya no es de ella”.