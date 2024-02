Alina Lozano anunció que tendrá un hijo con Jim Velásquez: “Vamos a ser padres”

Asombrados quedaron los seguidores de Alina Lozano y Jim Velásquez, tras enterarse que, dentro de varios meses, la actriz y el joven influenciador van a tener su primer hijo juntos.

“Les tenemos una noticia que nos tiene emocionados y es que vamos a ser padres”, fue la frase con la que iniciaron un video compartido en redes sociales este 21 de febrero.

Alina Lozano y Jim Velásquez tienen una diferencia de edad de 30 años. Fotografía por: Instagram

¿Qué se sabe sobre el hijo de Alina Lozano y Jim Velásquez?

De acuerdo con lo expuesto por la pareja a través de su publicación, luego de casarse pensaron en agrandar la familia y por eso, tras su luna de miel, tomaron la decisión de sumar un nuevo integrante al hogar.

“Yo sé lo que van a empezar a decir: que es biológicamente imposible, que estoy muy cucha o que yo voy a ser la abuelita de ese niño. Y sí, voy a ser lo que ustedes quieran, pero decidimos que voy a tener mi segundo hijo y Jim el primero”, aseguró la actriz de Pedro el escamoso.

Vea también: Yina Calderón aseguró que Andrea Valdiri estaría interesada en salir con famoso reguetonero: “La máscara se le está cayendo”

Jim Velásquez explicó que Alina Lozano tendrá que someterse a un tratamiento médico para poder quedar en embarazo a sus 54 años. No obstante, advirtió que está dispuesta a todo.

“Lo estuvimos hablando mucho, vimos las posibilidades y Alina investigó un montón hasta que accedió y está de acuerdo. Vamos a iniciar un tratamiento para que ella pueda engendrar un hijo y sea biológicamente posible (...) No es tan descabellado porque ha habido casos de éxito, aunque es un proceso costoso, pero vamos a iniciar al camino”, concluyó.

Las fotos con las que extorsionan a Alina Lozano y Jim Velásquez

Hace varias semanas, la actriz señaló que personas inescrupulosas tienen en su poder fotos suyas de carácter íntimos, y le pidieron una millonaria suma a su prometido para no publicarlas en redes sociales.

“El tema con Jim está álgido por lo que les conté, que le habían pedido una plata para que no publicaran unas fotos mías (...) Yo me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo, entonces yo no quiero discutir más sobre el tema. La verdad, a mí no me parece tan importante ni tan relevante”, dijo la actriz, quien restó importancia al tema.

Te puede interesar: Luis Miguel comió en famoso restaurante en Bogotá y esto fue lo que exigió

Alina Lozano también sugirió a Jim Velásquez que, a su edad, son pocas las personas para quienes dichas imágenes podrían tener valor: “¿Tú crees que te ofrecerían plata? Culturalmente, una mujer a mi edad, para muchas personas, excepto para ti, ya no es un símbolo erótico de nada”.

Por su parte, el joven creador de contenido les comentó a los seguidores de su esposa que, por cuenta de la filtración de esas fotografías, se ha sentido muy mal durante estos últimos días. Además, dio a entender que serían alrededor de cinco millones de pesos los que les estarían pidiendo para no publicarlas.