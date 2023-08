Alexis Escobar pasó momentos de terror a bordo de un avión: “¡Susto tan bravo!”

Alexis Escobar es un cantante de música popular que goza de gran reconocimiento entre los seguidores de este género, entre otras cosas, gracias a canciones como Me pasé de tragos, La santa y la diabla, Punto aparte, Quién sabe, y muchas más.

Su popularidad lo ha llevado a presentarse en varias ciudades y departamentos de Colombia, entre estos Nariño, donde vivió un angustiante momento cuando el avión donde iba intentó aterrizar en Pasto, pero no pudo.

Según compartió a través de redes sociales el propio Alexis Escobar, el piloto de la aeronave hizo cuatro intentos de aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño, pero dificultades en la pista no se lo permitieron.

“Está como dura la aterrizada acá en pasto, ¿oyó? Eso está como complicado, se mueve mucho. Que sea lo que Dios quiera, pero qué susto tan bravo”, se oye decir al artista antioqueño de 33 años en una grabación que registró lo ocurrido. Las imágenes dejan en evidencia la angustia de otros pasajeros, quienes se toman de las manos y oran.

Finalmente, el piloto y su tripulación tomaron la decisión de regresar a Bogotá para salvaguardar la vida de los pasajeros, y así evitar cualquier tipo de accidente.

Sin embargo, esto resultó en una nueva dificultad para Alexis Escobar, pues tal y como se lo contó a la Revista Vea, se vio obligado a tomar un vuelo con destino a Cali y luego otro a Popayán. Finalmente, por vía terrestre, llegó al lugar de su presentación.

La particular confesión de Alexis Escobar

En una entrevista que el artista de música popular concedió el 12 de agosto a La Red, programa de Caracol Televisión, hizo una sorpresiva revelación sobre su vida personal.

De acuerdo con lo que contó el músico paisa, cuando se reúne a departir con sus amigos, pueden pasar hasta tres días de fiesta.

“Mi problema es que se me pega mucho la aguja. Cuando me pongo a beber realmente se me pega la aguja y me pueden dar dos o tres días bebiendo”, aseguró.

Además, Alexis Escobar mencionó que, cuando ya se ha pasado de tragos, acostumbra a regalar dinero a quienes se encuentren a su alrededor: “Tengo la mala costumbre de que cuando tengo [dinero] me emborracho y si tengo un peso en el bolsillo empiezo a regalarlo, así sea poquito”.