Alex Adames reveló detalles del accidente que sufrió su bebé: “Fue muy difícil”

Luz del Sol Neisa y Alex Adames son una pareja de actores conocidos entre el público por producciones como A mano Limpia y Pasión de gavilanes. Sin embargo, desde hace varias semanas sus nombres han sido noticia por el accidente que sufrió Jerónimo, su hijo menor.

Todo ocurrió a finales de julio pasado, cuando el venezolano se encontraba de visita en la casa de sus suegros, por supuesto, acompañado por todos los miembros de su familia. Allí, Luz del Sol puso a hervir agua en una olla y apagó el fogón cuando ya estaba lista, pero algo inesperado sucedió.

“En un abrir y cerrar de ojos, Jerónimo se fue gateando de la sala, donde estábamos mis suegros y yo, y llegó hasta la cocina (...) En el momento en que mi esposa se percata que el bebé estaba cerca, ella procede a agacharse para alzarlo y sacarlo de allí, pues sabemos que ahí no tiene que estar. En ese momento, Luz golpea sin querer el mango de la olla y esta se vino abajo”, relató Alex Adames a través de redes sociales.

Te puede interesar: Ozuna habría sido infiel a su esposa con actriz de cine para adultos ¿Qué se sabe?

"Cuando más ojos habían fue que pasó todo", Alex Adames Fotografía por: Instagram Alex Adames

“Aunque mi esposa puso el cuerpo, como procurando que el agua caliente le cayera a ella, esta le cayó a Jerónimo en su piernita izquierda. Afortunadamente, no les cayó en el rostro ni nada”, agregó el actor a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Fue entonces cuando Luz del Sol Neisa salió corriendo con el bebé en brazos y se lo entregó a su padre, quien le retiró el pantalón y las medias, tras lo cual notó la gravedad de las heridas: “Se le levantó toda la piel del pie izquierdo. Fue algo muy difícil”.

Puedes leer también: Piqué empujó a periodista que lo increpó cuando iba con Clara Chía: “Así no”

Luego de llegar a la clínica, empezó para Jerónimo y sus padres “un proceso bastante doloroso”, del que Alex Adames no entregó más detalles, aun cuando se espera que lo haga en próximos días.

Los detalles sobre el nacimiento de Jerónimo, hijo de Alex Adames y Luz del Sol Neisa

A través de una dinámica de redes sociales denominada ‘la caja de preguntas’, la actriz de 36 años se sinceró sobre varios temas del nacimiento de su hijo, como las complicaciones en la cesárea que le practicaron hace poco más de dos años, cuando el pequeño llegó al mundo, así como de su etapa de gestación.

“Esa me dio más duro que la de mi primer hijo, pero fue porque el procedimiento fue más largo y tuvo una complicación, pero estoy muy bien y feliz, al igual que mi bebé (...) Los tres primeros meses a mí me dieron durísimo, sentía náuseas y vomitaba muchísimo. Además que me puse súper hormonal, por eso les recomiendo a quienes están en esa etapa que tomen todo con calma y no tomen decisiones muy radicales, porque hormonalmente uno está muy inestable, entonces no vale la pena”, añadió en aquella ocasión.

En cuanto a cómo fue el recibimiento del bebé por parte de Mateo, su hermano, Luz del Sol contó que el primogénito se mostró afectado los primeros meses, pues quiso llamar más la atención de sus padres y estuvo un poco más “intenso” que de costumbre.