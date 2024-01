Aleska Génesis, exnovia de Maluma, contó por qué la detuvieron en México

Aleska Génesis es una modelo venezolana que ha estado en medio de varias polémicas. La celebridad, a quien se le recuerda por haber sido novia de Maluma, estuvo en el ojo del huracán en el 2022 luego de que se filtraran videos en los que supuestamente aparecía haciéndole brujería a Nicky Jam, reguetonero del que también fue novia.

Gracias al clip, que rondó en las redes sociales, se supo que el presunto objetivo de la nacida en Maracaibo era hacer que el intérprete de La ocasión y Poblado estuviera solo con ella y no tuviera oportunidad de estar con otras mujeres.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, que necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie, sino para mí”, se le oye decir a la creadora de contenido mientras habla con una mujer que dice ser santera.

En la grabación, además, se le escuchaba decir que el estadounidense no es bueno en la intimidad, y que ella había tenido que enseñarle a hacer varias cosas.

Tras la exposición de las grabaciones, se generó toda una polémica que terminó siendo resuelta en una entrevista con Telemundo, cadena televisiva que logró entrevistarla para saber las razones por las cuáles la empresaria había decidido recurrir a fuerzas paranormales para ‘amarrar’ al artista.

“Todo pasó por un propósito porque esto me ayudó a tener las herramientas. Me tuve que endurecer y fortalecerme, escucharme a mí misma porque muchas de las cosas que pasaron fue también por escuchar a personas que no debí escuchar”, detalló.

Aleska Génesis fue acusada de cometer un millonario robo

A comienzos de este año, un nuevo escándalo llegó a la vida de Aleska luego de que se comentara en la prensa internacional que había sido detenida por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según se conoció, el arresto había sido consecuencia de acusaciones que la señalaban de haber sido parte de un millonario robo.

En una charla con La mesa caliente de Telemundo aseguró que su detención se dio cuando voló desde Miami hasta México, el 20 de enero. Ese día, con una orden de captura fechada del 2 de diciembre de 2023, fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Se le acusó de haber participado en el robo de algunos relojes del dueño de un casino en Estados Unidos, avaluados en 58 mil dólares, es decir, más de 226 millones de pesos colombianos.

Finalmente, aseguró que ella es completamente inocente, y que logró demostrarlo con ayuda de sus abogados. “¿Puedes creer que las fotos son sacadas de internet? Ellos pusieron una orden de aprehensión con evidencias falsas. Hablaron que yo había vendido esos relojes a una joyería en Miami. Esa joyería no existe (...) Me trataron como una delincuente. Me dicen: está arrestada por robo de pandilla. Yo dije que tenía derecho de llamar a mi abogado o a mi familia. La idea era llevarme a la cárcel sin que nadie supiera nada”, resaltó.