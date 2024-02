Aleks Syntek habló sobre la adicción que casi le cuesta su matrimonio

En la noche del 9 de enero del 2024 comenzó a transmitirse en el canal Caracol la nueva temporada de La Voz Kids, concurso de talentos musicales con el que se pretende resaltar a los mejores cantantes infantiles del país.

Gracias al grupo de entrenadores, que este año está conformado por Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek, la competencia avanza y está en la etapa de las batallas musicales, en las que cada uno de los mentores elimina, noche a noche, a dos de los integrantes de su equipo.

Puedes leer también: Maleja Restrepo habló de su problema de salud. ¿Qué tiene?

¿Cuál fue la adicción de Aleks Syntek?

El coach mexicano ha causado furor por su participación en el formato, pues es su primera vez trabajando en una apuesta televisiva como esta en Colombia. Es por ello que los televidentes han estado al pendiente de conocer más detalles de la vida profesional y personal del cantautor.

En una entrevista con Se dice de mí, el intérprete de Duele el amor habló de una época muy difícil de su vida. En la charla aseguró que tuvo una adicción casi termina con su matrimonio con Karen Coronado, con quien lleva casado 23 años.

“Terminábamos los conciertos y nos íbamos de fiesta y empecé a beber mucho. A veces, bebía solo en el estudio, componiendo una canción. Parecía un bebedor de buró, estaba solo tomando, era un bebedor social (...) Empecé a descubrir que a veces bebía mucho para afrontar los nervios del escenario, y el trago me daba la oportunidad de envalentonarme”, indicó.

Desafortunadamente, según recordó, el alcoholismo también afectó a su papá quien, para su mala suerte, no pudo superar la situación. “Mi papá era una persona brillante y, sin embargo, no pudo superar su adicción al alcohol”, confesó.

Fue gracias a su esposa, Karen Coronado, que el jurado de La voz kids decidió apartarse del mundo de la bebida y volver a la sobriedad. “Te amo, con todo mi corazón, pero si no dejas de beber no quiero estar contigo, porque yo no quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo”, le dijo ella, según recordó.

Te puede interesar: Peso Pluma habría sido infiel a Nicki Nicole: “Yo ahí no me quedo”

Ana Luisa Peña, madre del cantante, también se refirió al tema en la entrevista del programa del canal Caracol, y destacó que en varias ocasiones le encontró envases de alcohol vacías sobre su espacio de trabajo.

“Él bajaba a componer sus canciones y a la mañana siguiente yo veía botellas vacías de alcohol por su piano. Cuando se enamoró mucho de Karen y le pidió matrimonio, ella le dijo: ‘Me caso contigo, pero te vas a Alcohólicos Anónimos’”, mencionó.