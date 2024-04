¿Alejandro Estrada y Lina Tejeiro están saliendo? El actor habló por primera vez

Desde que Alejandro Estrada le terminó a Nataly Umaña, en La casa de los famosos, es catalogado como uno de los solteros más codiciados del país. Sin embargo, según un rumor que ronda en varios medios de comunicación, la situación sentimental del actor estaría por cambiar y Lina Tejeiro tendría mucho que ver allí.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña Fotografía por: Arturo Rodriguez

¿Por qué dicen que Alejandro Estrada y Lina Tejeiro están saliendo?

Los rumores entre los seguidores de ambas personalidades surgieron gracias al comentario que el cucuteño hizo en una publicación de Carla Giraldo, quien compartió varias fotos junto a Tejeiro, su compañera en La casa de los famosos.

En dicho posteo, Alejandro Estrada escribió “ya pedí mi deseo” y las reacciones no se hicieron esperar, aunque al parecer se las tomó con gracia y por eso respondió con emojis de risa a uno de los mensajes.

No obstante, las sospechas de la supuesta cercanía entre el ex de Nataly Umaña y Lina Tejeiro tomaron fuerza en horas recientes gracias a las declaraciones del periodista Frank Solano, quien sugirió en Olímpica Stereo que entre los actores estaría naciendo un nuevo romance.

“El chisme que se está comentando es que estarían saliendo y hay una conquista entre Lina y Alejandro (...) A quien le pusieron los cachos con un creador de contenido panameño en televisión nacional y en vivo, parece que le están endulzando el oído, y la persona que le estaría cuidando sus penas sería Tejeiro“, comentó el también presentador de La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

Alejandro Estrada respondió a los comentarios sobre Lina Tejeiro

La revista Vea se comunicó con el popular actor de 44 años sobre estos comentarios y aseguró desconocer de qué están hablando los medios, dejando en claro que no existe acercamiento alguno con la presentadora de La casa de los famosos.

“No solo desconozco, sino que lo sacan de la nada sin preguntar, cuando uno está a un mensaje a Whatsapp o Instagram de distancia”.

Además, es clave recordar una charla que Alejandro estrada tuvo hace poco con 15 Minutos, en la cual aseguró que no está preparado para tener otra relación, al menos por ahora, ni siquiera con Nataly Umaña.

“Pues, muy pronto para saber una respuesta, sin embargo, hoy no volvería con ella. No sé en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, cosas personales en común que tenemos, hoy por hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando yo y entender esto que viene pasando y si es una decisión de regresar y tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya hay suficiente daño (...) Seguiré creyendo en el amor, pero es muy pronto para hablar de una nueva relación amorosa, de amar otra vez a alguien, me voy a disfrutar la soltería, pensando en mí y no con mucho juicio”, comentó en aquella ocasión.