¿Alejandro Estrada y Dominica Duque se casan? Esto dicen en ‘MasterChef’

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha llamado la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes aseguran que, a diferencia de las anteriores versiones, esta vez los famosos no han sido tan conflictivos, de hecho, han destacado la buena relación que hay en la cocina.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en esta temporada es la relación sentimental de Dominica Duque y Alejandro Estrada. Los participantes iniciaron su romance después de la polémica del divorcio del actor con Nataly Umaña, quien le fue infiel en La casa de los famosos con Miguel Melfi.

Alejandro Estrada, Dominica Duque, ‘MasterChef’ Fotografía por: RCN

Aunque Estrada había asegurado que, por el momento, no se involucraría sentimentalmente con nadie, no pudo resistirse a los encantos de Dominica. Su química ha sido evidente en cada capítulo de MasterChef, incluso, sus mismos compañeros no han dudado en molestarlos.

¿Suenan campanas de boda para Alejandro Estrada y Dominica Duque?

En el capítulo del pasado martes, los concursantes le hicieron una broma a Alejandro y a Dominica, quienes realizaron juntos el reto en parejas con el que ganaron el pin de inmunidad.

Resulta que los famosos se pusieron de acuerdo para que, apenas iniciara el programa, la pareja entrara de primera a la cocina y así, entre todos, ‘tararearan’ la marcha nupcial, característica de los matrimonios.

El momento causó muchas risas. “Ya esto es un saboteo grupal. Mientras yo iba caminando yo no entendía nada y yo era como cuando a uno le cantan el cumpleaños y no sabe para donde mirar”, dijo Dominica.

De igual manera, el chef Jorge Rausch los sorprendió proponiéndoles que él los casaba. “Nosotros somos jueces, por lo tanto, si quieren bajen y los casamos, de una vez”, les dijo. Por su parte, la chef Adria Marina se unió al “saboteo” y agregó: “faltó alguien tirando arroz. A ver, aquí ya nos quedó claro que aquí estamos en un proceso de matrimonio o algo así”.

Sin embargo, Dominica fue clara en decir que, al menos por ahora, no tienen en planes llegar al altar: “apenas va una cartica y una dedicación de postre. ¡Cálmense! ¡Bájenle dos! Todavía no, yo creo que hay que esperar”.

Rausch insistió: “tienen todo el capítulo para pensarlo, bajan (del balcón) y los casamos”.

Los internautas han dejado múltiples comentarios refiriéndose a ese romance que no ha sido del agrado de muchos. “Una cosa es que Dominica no cocine y otra la relación con Alejo, que sean felices, no sean tan envidiosos”, “se ca#$ron el programa con eso de la relación sentimental... que ridiculez”, “lo del romance ya no me gustó”, “saquen algunos de esos dos para que se acabe la payasada”, “cuándo se acaba esa novela”, “la verdad me da mucha pereza escuchar a Dominica que es tan exagerada hablando”.