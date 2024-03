Alejandro Estrada tampoco guardará luto a Nataly Umaña: esto duraría su soltería

A pocos días de la ruptura con Nataly Umaña, el actor Alejandro Estrada asistió a un evento privado en donde, además de mostrarse muy bien acompañado por una bella modelo, se animó a hablar sobre su soltería.

Alejandro Estrada no pasaría mucho tiempo soltero

La presentadora Violeta Bergonzi, de RCN Televisión, aprovechó la ocasión para preguntarle al ex de Nataly Umaña qué cualidades debería tener la próxima mujer que quiera estar a su lado.

Sin embargo, la respuesta del cucuteño de 44 años dejó con la boca abierta a su entrevistadora, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram.

“Hablamos en dos meses”, contestó Alejandro Estrada, a lo que fue cuestionado inmediatamente por Violeta Bergonzi: “¿Dos meses?, ¿y es que a vos te guardaron luto para que andés chimb*ando?”.

Este cruce de comentarios entre el actor y la presentadora generó una gran cantidad de dudas, entre estas las de aquellos que piensan que la ruptura con Nataly Umaña es falsa y hace parte de la trama de La casa de los famosos.

“Dijo en dos meses porque eso es lo que dura el programa y ahí vuelve con su esposa”, “yo creo que ahí nos dio tremenda pista de que todo es actuado”, “yo pienso que él quiere darle a Nataly de su propia medicina” y “dos meses es mucho para lo que le hizo la ex“, fueron algunos de los comentarios que suscitó lo dicho por Alejandro Estrada.

Nataly Umaña no se arrepiente del romance con Miguel Melfi

En una conversación que tuvo este 15 de marzo con ‘Culotauro’, su compañero en La casa de los famosos, la actriz tolimense hablo sobre su antigua pareja y la razón por la que todo terminó:

“Ya no me reconozco, ya no soy y él (Alejandro Estrada) no tiene la culpa, para nada, porque hizo todo lo posible para tener a esa Nataly feliz (...) hay áreas en las que no me sentía plena y me descargaba en él, pero para él es muy difícil luchar contra todo cuando el problema es mío. Por eso tomé esa decisión, porque no puedo arrastrar a un ser maravilloso con mi enfermedad, mi falta de perdón y mis problemas”.

De igual manera, Nataly Umaña admitió su error en serle infiel a su esposo, aunque advirtió que no se arrepiente del romance con Miguel Melfi por una sencilla razón.

“Pero es que tampoco puedo ser egoísta y quedarme con ‘lo seguro’, porque eso no me llena y tampoco lo hace feliz a él (...) Obvio, la cagué fijándome en alguien, no por esa persona sino por el conducto y porque no es el momento. No me arrepiento porque no consigo nada con hacerlo, de nada me sirve pensar ya en qué hubiera pasado si...”, concluyó.