Alejandro Estrada se hizo curiosa cirugía por complejo físico: “era un problema”

El nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia en las últimas semanas, por su mediática relación con Nataly Umaña, con quien sostuvo un matrimonio por 12 años.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña Fotografía por: Redes sociales

El pasado domingo, el actor llegó a La casa de los famosos y enfrentó a la actriz, quien fue su compañera sentimental hasta ese momento. La relación que ella inició con Melfi al interior de la casa, sin tener en cuenta que todavía estaba casada, fue el detonante para que Estrada tomara la decisión de separarse.

¿Qué cirugía se hizo Alejandro Estrada?

Debido a ese escándalo, los seguidores se han interesado en conocer más detalles de la vida del expresentador de Tu Voz Estéreo. Por ello, se han viralizado diferentes entrevistas que hace unos meses Estrada y Umaña le habían concedido a diferentes medios de comunicación.

Una de ellas fue con la presentadora Laura Acuña para su programa La sala de Laura Acuña. Allí, los actores estuvieron como invitados y revelaron varios detalles de sus vidas personales y profesionales.

Durante la charla, Alejandro reveló que cuando era adolescente sufrió bullying por un detalle en sus orejas que no eran de su agrado, razón por la que, tiempo después, se hizo una pequeña cirugía para mejorar su apariencia. “En Cúcuta... tenía amigos muy pintas y yo cuajaba ahí un poquito... Lo que pasa es que yo era orejón y ese si era un problema, luego me estrellé con una cirugía que me enseñaron y se redujo y el esparadrapo ayudó”, reveló entre risas.

De igual manera, confesó que gracias a ese “imperfecto” fue objeto de burlas de sus compañeros, quienes le pusieron una serie de apodos: “Dumbo, Escarabajo con las puertas abiertas... Eso genera inseguridades pero hasta cierto punto... pero no duró mucho, porque empecé a preocuparme por mí de otras maneras”, contó.

¿Cómo le terminó Alejandro Estrada a Nataly Umaña en vivo?

El actor ha sido halagado por la forma en la que acabó su matrimonio con la actriz, pues según muchos, pese al sufrimiento que ella le ocasionó, él supo ser todo un “caballero”.

En medio de la emisión en vivo del pasado domingo de La casa de los famosos, el artista le devolvió el anillo a Nataly. “Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”, dijo el actor. Asimismo, Estrada le entregó el anillo de matrimonio a la actriz y le dio las gracias por los años vividos. “Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunc